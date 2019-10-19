“金正恩白馬秀”兩天後美國特殊偵察機飛往首爾. October. 19, 2019 07:30. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 經證實，朝鮮國務委員會主席金正恩騎著白馬在白頭山馳騁的樣子在《勞動新聞》上公開(16日)的兩天後，監視彈道導彈發射動向的美國空軍的特殊偵察機在首爾及首都圈上空進行對朝監視飛行。有觀測認為，在朝-美無核化實務協商破裂後，美方可能捕捉到了朝鮮追加發射北極星-3型潛水艇發射彈道導彈(SLBM)等具體的挑釁征兆。 據軍用飛機追蹤網站“Aircraft Spots”透露，18日上午，一架RC-135W(鉚接)偵察機在首爾等首都圈上空(高度約9.5公裏)沿著停戰線東西來回飛行。據悉，該偵察機是從日本沖繩嘉手納空軍基地起飛後，進入西海上空監視朝鮮的。 鉚接是先進的電子傳感器，其主要任務是收集和分析通信•信號信息(SIGINT)。在停戰線以南也可以掌握朝鮮全境的導彈發射相關的電子信號和通信信息。從5月到最近，在朝鮮4種新型武器的連鎖挑釁前後，部署在嘉手納的RC-135系列偵察機飛到了韓國。 上周，朝鮮將朝-美實務協商破裂的責任轉嫁給美國，並威脅說要用洲際導彈展開對抗，因此，J-STARS地面監視偵察機和RC-135S(眼鏡蛇球)等美國空軍偵察機幾乎每天被緊急派往韓半島，抓緊監視朝鮮的韁繩。軍方消息人士表示：“我們認為，金正恩的‘白馬表演’很有可能是某種挑釁征兆，因此美國方面正在嚴密監視。”

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