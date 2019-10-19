企劃財政部：“韓國經濟連續7個月低迷”. October. 19, 2019 07:30. by 金埈馹 jikim@donga.com. 韓國政府分析，韓國經濟連續7個月延續著低迷的趨勢。 企劃財政部在18日發表的《最近經濟動向(綠皮書)》中解釋說，8月份韓國經濟“雖然維持了生產增勢，但出口和投資的蕭條趨勢仍在持續”。今年4月以來，綠皮書上連續7個月出現“不振”一詞。這是自MERS(中東呼吸綜合征)余波反映到經濟的2016年10月到2017年1月連續4個月經濟蕭條後最長的時期。每月推出的綠皮書正式體現了政府對韓國經濟的認識。 據《綠皮書》顯示，由於日本政府對外不斷采取限制出口的措施，加上中美貿易矛盾的不確定性，韓國經濟在投資和出口領域面臨困境。同時，隨著半導體行業持續低迷，相關企業的設備投資和出口也出現低迷。但是，9月份消費者心理和企業心理比前一個月有所改善，設備投資和支出也有所增加，對此給予了肯定的評價。 另外，經濟副總理兼企劃財政部長官洪南基17日(當地時間)在美國華盛頓會見標準普爾(S&P)、惠譽等國際信用評價公司高管時表示：“為了實現今年2%的經濟增長率，將動用所有可用政策手段。”

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