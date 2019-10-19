韓國第五次當選聯合國人權理事會理事國. October. 19, 2019 07:30. by 朴湧 parky@donga.com. 韓國第5次當選為增進和保護國際社會普遍人權而設立的聯合國人權理事會(Human Rights Council)理事國。 韓國駐聯合國代表部表示，17日(當地時間)在美國紐約聯合國本部總會會場舉行的聯合國人權理事會理事國選舉中，韓國被選為理事國，任期3年(2020~2022年)。韓國於2006年成為聯合國人權理事會的首批理事國。在亞洲，日本、印度尼西亞、伊拉克、馬紹爾群島等一起被選為理事國。 人權理事會於2006年根據聯合國大會決議成立，目的是使人權與安保、開發一道上升為國際社會三大主要課題。其前身是經濟及社會理事會(ECOSOC)下屬機構人權委員會。亞洲、非洲、東歐、西歐、南美等地區有47個國家擔任理事國。其主要工作是提出對朝鮮的普遍定期討論(UPR)報告書等有關改善國際社會人權的建議案等。未來三年內，政府作為人權理事會理事國，將主動參與主要國際人權問題的討論，並積極參與全球應對人權危機形勢的國際合作。 韓國駐聯合國大使趙泰烈(音)表示：“韓國當選人權理事會理事國是國際社會評價了韓國一直以來為保護和增進國內外人權所付出的努力和意誌。這是在聯合國舞臺上積累的外交信賴資產取得的成果。”

한국어