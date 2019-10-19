帕斯卡爾的賭博. October. 19, 2019 07:31. by 金成景記者 tjdrud0306@donga.com. 天氣轉涼，蘆葦風景盡展秋意。帕斯卡爾稱人類是“思考的蘆葦”。也就是說，人類雖然很渺小，但通過思考可以成為擁抱宇宙的巨大存在。從宇宙的角度來看，人類比灰塵還小，但也在擔心地球會因氣候變化而滅亡，因此帕斯卡爾的話似乎並沒有錯。 全球變暖論者認為，工業化以來，人類排放的二氧化碳產生了溫室效應，使地球逐漸升溫。聯合國及其下屬專門機構——聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）警告說，如果不能減少二氧化碳排放，阻止地球變暖，人類將走向滅亡。 但是，也有壹些“懷疑論者（Skeptic）”指責警告全球變暖災難的人是“不安制造者（Alarmist）”，並指出他們的主張缺乏科學根據。他們雖然不否認溫室效應，但認為斷定人類是全球變暖的原因還需要更多的科學研究。據認為，全球變暖除了溫室效應之外，地球公轉軌道、海流、火山爆發等也產生了很大的影響。 在對溫室效應的貢獻方面，水蒸氣占95%，二氧化碳占4%，其余溫室氣體占1%，二氧化碳的作用本身很小。再加上二氧化碳的97%出自大自然，人類排放的二氧化碳僅占3%，最終在人類對地球溫室效應的貢獻度為0.12%，微不足道。上個月，全球500名科學家還致信聯合國秘書長，抗議目前的氣候變化末日論缺乏科學依據。 無論是地球變暖的擁護論者還是懷疑論者，任何壹方的主張都不能忽視，其科學根據不容小覷。但雙方壹致的共識，是“任何科學家都無法預測未來”。 全球變暖導致災難，也可能不會導致災難，那麽我們到底應該如何行動？這裏所謂的“帕斯卡爾的賭博”，將幫助妳獲得答案。 數學家兼神學家帕斯卡爾用概率解釋了決定是否相信神的合理方法。簡而言之，如果神不存在，那麽，信不信神都沒有什麽損失，但如果神存在，不信神就會蒙受巨大損失。如果將這壹道理代入全球變暖，相信並應對全球變暖，即使不發生災難，也是有利的。通過防止環境汙染，發展自然能源技術，確保增長動力，大幅減少化石燃料的使用，甚至可以享受解決細小顆粒物問題的惠澤。 但如果不相信全球變暖，無節制地使用化石燃料，即使不會發生氣候災難，也會在被汙染的環境中遭受痛苦，萬壹發生溫室效應災難，人類就會走向滅亡。歸根結底，“思考的蘆葦”所能采取的合理選擇，仍然是應對全球變暖。

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