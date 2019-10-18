韓國科學技術院為拯救遭日本經濟報復打擊的“材料、零部件、裝備”而奔忙. October. 18, 2019 07:34. by 東亞科學記者 高在元 jawon1212@donga.com. 位於忠清南道牙山的半導體裝備制造企業A公司去年利用激光束，成功實現了在半導體模塊上安裝芯片的裝備的國產化。該技術被評價為比日本技術生產效率高10倍左右。該公司已經註冊了數十項相關專利。但是，該公司還有技術性課題需要解決。就是使激光束均勻，降低成本。A公司經過深思熟慮後，最近向韓國科學技術院（KAIST）求助。 8月初，日本政府開始限制原材料，零部件的出口後，韓國科學技術院立即成立了技術咨詢團，現場聽取國內企業遇到的技術問題並予以解決。激光領域的權威人物、韓國科學技術院物理學系教授孔洪鎮（音譯）出面，目前正在進行確保激光束均壹性的項目。孔洪鎮說，“半年左右，包括技術問題在內的成本節約方案將出臺”，“企業也在積極準備。” 日本政府對韓國采取經濟報復措施已經過了100天。韓國政府在高度依賴海外的半導體、顯示器、汽車、電器電子、機械金屬、化學等6大領域選定了100多個核心品種，並制定了1∼5年內國產化的目標。政府還決定，到2022年為止，將在新材料、零部件、裝備研發上投入共5萬億韓元規模的研發預算。 學術界也迅速加入到了這種氛圍中。8月5日，韓國科學技術院為了幫助國內企業開發原材料、零部件、設備的源泉技術，成立了由前、現職教授組成的技術咨詢團，之後光州科學技術院（GIST）、大邱慶北科學技術院（DGIST）、蔚山科學技術院（UNIST）也先後宣布運營技術咨詢團。浦項工大等其他大學也分別成立了技術咨詢團，出面幫助地區企業。如果希望咨詢技術咨詢的國內企業與專門受理處取得聯系，相關專家會經過事前審查，提供有針對性的建議。 國內企業的反應非常熱烈。截至4日，韓國科學技術院技術咨詢團共接到了159件申請。在產品種類上，光敏抗蝕劑、半導體工程裝備、低熱膨脹氟化透明聚合物等預計因日本出口限制受到打擊的產品較多。 忠北陰城的另壹家半導體材料開發企業B公司也與教授們展開了合作。B公司正在考慮開發日本出口限制核心品種之壹的“光敏抗蝕劑”。光敏抗蝕劑是半導體工藝中用於繪制表面圖案的光反應物質。B公司指名邀請壹生致力於研究照片記錄的韓國科學技術院名譽教授金振伯擔任公司的技術咨詢。金振伯接到邀請後親自訪問企業，查看了有關光敏抗蝕劑的技術，給予了幫助。金振伯表示：“雖然B公司至今為止沒有開發過光敏抗蝕劑，但由於日本限制出口而對開發產生了興趣，壹直請求提供技術咨詢”，“以技術咨詢結果為基礎，現在正在研討光敏抗蝕劑的開發。” 韓國科學技術院技術咨詢團團長崔成律（音譯）表示：“我們接到了很多關於材料、半導體、顯示器、設備領域的技術咨詢邀請”，“究竟是不是需要專家提出建議的技術，相關企業是否具有通過技術咨詢實現國產化的力量，都要經過事先審查，然後進入技術咨詢。”韓國科學技術院在159件技術咨詢請求中，對24件提供了專業建議，其余請求事項由韓國科學技術院產學合作團技術事業化中心負責，或連接到可以提供適當技術咨詢的其他研究機構。 令人遺憾的是，技術咨詢請求只集中在韓國科學技術院。其余進入科技院校或大學的技術咨詢要求，目前尚不足10件，有的索性壹件也沒有收到。壹名科技園的工作人員說：“韓國科學技術院既有知名度，與其他科技園相比學校規模也達到數倍，因此收到了很多技術咨詢要求。” 企業也有顧慮。要想得到技術咨詢，必須查明營業秘密乃至薄弱環節，但企業又害怕這些內容被外界知曉。稍有不慎，本想加強競爭力，結果導致了企業秘密泄露。實際上，忠清北道清州的壹家材料制造公司C公司的相關人士說：“在技術咨詢團裏活動的教授中，有負責競爭公司研究課題的教授，這也是我們忌諱技術咨詢的原因。” 對此，崔成律團長表示：“企業要求技術咨詢的內容是完全不公開的”，“國政監察中即使要求提供資料，也會進行匿名處理。企業和咨詢團構建相互信賴，是很重要的。”

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