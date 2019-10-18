“致力於企業投資環境”，總統的話應在現場付諸實行. October. 18, 2019 07:35. . 文在寅總統昨天召開了沒有計劃的經濟關系長官緊急會議。在經濟副總理洪楠基也在海外出差的情況下，總統突然主持經濟會議是非常罕見的事情。文在寅總統在會議上表示：“只有民間活力增強，經濟才能發力”，“應該支援企業投資，加快規制革新等，盡全力營造企業可以投資的環境。”總統嚴肅地看待目前的經濟狀況、強調民間經濟的重要性，這是萬幸的，但多少能付諸實行才是最重要的。 韓國銀行金融貨幣委員會前天將基準利率從年1.50%下調至1.25%，留下了視情況有可能進壹步下調的余地。這表明，看待經濟形勢更加嚴重。國際貨幣基金組織最近也將韓國今年的經濟增長率預測值從原來的2.6%大幅下調至2.0%。海外民間機構預測的增長率為1%左右的地方也很多。韓國去年的人均國內生產總值（GDP）超過了3萬美元，如果經濟增長率如此下降，擔心會跌回到2萬美元。實際上，西班牙、希臘等壹些國家曾超過3萬美元，但後來又退居2萬美元。 隨著對經濟下滑的憂慮增加，企業紛紛哭訴經營困難，政府正在推進完善每周52小時制等方案。正在研究，對從明年起適用每周52小時制的300人以下的中小企業緩期6個月實行，擴大承認12小時以上加班範圍的方案。不能只考慮推遲6個月實行，還要制定每周52小時制不同行業多樣化等更為根本性的對策，減少市場的不確定性和企業的困難。 文在寅總統昨天還指示，要擴大生活社會間接資本（SOC）投資和廣域交通網的早期開工等建設投資。政府壹直表示不會使用人為的經濟扶持政策，但是適當的建設投資是突破經濟停滯、產生新投資動力的有效手段。沒有理由吝嗇於必要的建設投資。政府應該在加快預定財政的執行速度，同時致力於增加民間投資。希望國會也盡快處理擴大彈性工作制和數據三法等經濟相關法案，為減輕企業活動的困難盡壹份力量。

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