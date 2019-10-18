為新事物做些沒用的事情吧. October. 18, 2019 07:35. . 眾所周知，電子是被發現的。1897年，英國物理學家J·J·湯普森在各種技術困難的情況下，在原子中發現了帶負電荷的粒子，即電子。這是122年前的事情。當時沒有商業用電。在沒有電的時期發現電子，說明了科學研究的本質。科學不是眼前看得見的現實，而是發現看不見的未來的學問。 當時評價研究所的尺度之壹，是可以儲電的蓄電池容量。化學蓄電池的個數越多，就越是優秀的研究所。當時的蓄電池是由亞歷山德羅·伏特於1800年發明的，由金屬電極、水、硫酸混合物組成。金屬電極被腐蝕時，會發出難聞的味道。這種蓄電池的最高電壓為2伏左右。在這種環境中發現電子近乎奇跡。發現電子的湯普森功不可沒，1906年獲得諾貝爾物理學獎。 今年的諾貝爾化學獎頒給了三名鋰離子電池開發者。鋰離子電池是壹種在正極和負極中通過氧化還原反應使化學能轉化為電能的裝置。鋰離子電池作為二次電池，可逆地改變能量，充電後可重新使用。這種化學基本原理是在1972年開發的。鋰離子電池由正極、負極、隔膜和電解質組成。其中正極和負極的電壓差產生電壓。斯坦利·惠廷漢教授（紐約州立大學）、約翰·古迪納夫教授（得克薩斯大學）和吉野彰教授（明城大學）是研究鋰離子電池的核心物質——正極和負極活性物質的科學家。1991年，由索尼生產出了商用化的鋰電池。現在其容量幾乎增加了3倍。未來鋰離子電池將以何種方式發展與應用？我們能準確預測其未來嗎？就像電子的發現壹樣。 如今，眾多化合物和混合物如宇宙中的星星壹樣正在新產生形成。可以利用這些實現無數的發現。從某種角度看，科學就像利用多種元素繪畫的畫家。科學家正在描繪的未來會是什麽樣子？思考畫什麽樣、給人什麽樣的靈感和感動，是科學家的義務和使命。利用小小電子的動態創造了壹個智能的世界，從這壹點看，此次諾貝爾獎無疑像諾貝爾的遺言壹樣，發給了提高人類福利的發現。 獲得諾貝爾獎的吉野彰教授表示，為了創造新的東西，做無用的事情很重要。從最近來看，有很多人只看著自己的眼前生活。我也是這樣。壹天天都只看著眼前。如果他的話是正確的，我想，如果是為了我們的社會，是否需要觀察周圍和周圍的視線，而不是眼前的事情。

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