三星電子的品牌價值達到72萬億韓元，排名全球第六. October. 18, 2019 07:34. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星電子17日表示，在全球品牌咨詢公司Interbrand發表的“全球100大品牌”中，企業的品牌價值達到611億美元(約72萬億韓元)，排名全球第六。 在此次調查中，三星電子的品牌價值比去年(599億美元•約71萬億韓元)增加了2%，是歷史最大數值，排名則與去年相同。三星電子自2012年首次進入前10位(第9位)後，品牌價值持續上升。與10年前的2009年相比，品牌價值上漲了250%左右。 排在前五名的依次是蘋果、谷歌、亞馬遜、微軟、可口可樂等在美國設有據點的跨國企業。排名第七的是豐田，排名第八的是梅賽德斯-奔馳，排名第九的是麥當勞，排名第十的是迪斯尼。 Interbrand表示，三星電子持續發布折疊式智能手機“Galaxy Fold”、生活方式電視“The Sero”和“Bespoke”冰箱等創新產品，反映了品牌價值。另外，Interbrand還預測稱，三星將固守存儲器半導體業界領頭羊寶座，並在第5代(G)移動通信、人工智能(AI)等領域也將取得成果。另外，現代汽車集團以141億美元(約16萬億韓元)排在國內企業第二位，位居全球第36位。

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