特朗普稱佩洛西是“三流政客”. October. 18, 2019 07:34. by 常駐開羅記者 李世炯、常駐華盛頓記者 李正恩 turtle@donga.com,lightee@donga.com. 美國總統特朗普16日就土耳其襲擊敘利亞東北部地區庫爾德人壹事表示：“這是壹場與我們毫無關系的戰鬥。”外界對美軍撤軍後的盟友庫爾德人為“兔死狐烹”的批評聲越來越高，美國對此卻矢口否認。 ○與庫爾德族保持明顯距離 特朗普當天在與意大利總統塞喬·馬塔雷拉舉行首腦會談前在白宮舉行的記者招待會上說：“敘利亞和土耳其在與我們毫無關系的土地上互相爭鬥。”他還重申：“庫爾德人確實和我們壹起戰鬥過，但我們給了他們很多錢”，“庫爾德人不是天使。”他還主張，庫爾德分離主義武裝組織庫爾德工人黨（PKK）比“伊斯蘭國”更過激，恐怖威脅更大。有人指出，美國此前公布對土耳其經濟制裁案，似乎提高了對土耳其的批評力度，但特朗普的此番言論使人們意識到，土耳其在北約等安全和經濟方面具有更高的同盟價值，因此與庫爾德人保持距離。 特朗普當晚在白宮與民主黨主席南希·佩洛西、參議院黨團領袖查克·舒默、眾議院黨團領袖斯坦尼·霍耶、共和黨參議員米奇·麥康納爾等兩黨領導人會面，就這壹事件舉行了磋商。但是，特朗普當場暴粗口稱佩洛西為“三流政客”，民主黨領導層不久後就離開了。 當天早些時候，美國眾議院以354票對60票的壓倒性贊成，通過了譴責特朗普從敘利亞北部境內撤出美軍的決定的決議。決議指出，議會反對美軍撤出敘利亞北部的決定，土耳其必須停止在敘利亞的軍事行動。佩洛西在與特朗普會晤後對記者說，“我們目睹了總統的‘精神崩潰’（meltdown）”，就眾議院通過決議案壹事，“我認為（總統）非常動搖。” ○感到緊張的曼比季 在敘利亞政府軍和土耳其軍隊正在集結的戰略要地曼比季，緊張氣氛正在加劇。土耳其為了防止庫爾德人的影響力影響到本國，敘利亞則為了阻止土耳其軍隊的進壹步進攻，都不想放棄曼比季，因此有分析認為戰事有可能擴大。俄羅斯向曼比季附近派遣了軍隊，在土耳其軍隊和敘利亞政府軍之間展開巡邏活動，成為兩國的“斡旋者”。盡管對俄羅斯影響力的擴大感到擔憂，但特朗普說：“即使敘利亞拉攏俄羅斯也沒關系。” 人員傷亡也在增加。土耳其國防部16日通過推特表示：“在幼發拉底河東側，由於‘和平之泉’（土耳其軍隊的攻擊行動名稱）行動，有637名（庫爾德人）變得無力（指傷亡、被俘、投降等）。”“敘利亞人權觀察”說，自土耳其軍隊作戰以來，已有71人死亡，其中包括21名兒童，難民超過30萬人。 聯合國安理會當天通過聲明表示：“非常擔心，包括‘伊斯蘭國’在內，聯合國所指定的恐怖分子團體正在出現分散的危險，人道主義狀況正在惡化。”但是，土耳其的軍事行動沒有受到任何批評，因此這壹聲明被人認為過於形式化。

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