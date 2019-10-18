為在關東大地震中遭屠殺的朝鮮人慰靈的日本僧人圓寂. October. 18, 2019 07:34. by 常駐東京記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 為慰藉日本關東大屠殺中無辜犧牲的朝鮮人的靈魂而獻身壹生的日本僧侶關光禪（照片）上月16日因病去世。享年91歲。 據紀錄片制片人吳忠公導演17日透露，曾任觀音寺住持的故人在1923年關東大地震時，為宣傳千葉縣高津地區的朝鮮人被屠殺事件做出了巨大貢獻。該事件是指高津地區日本農民捆綁朝鮮人的手將他們集體殺害的事情。 故人積極向韓國人傳達了村民們壹直隱藏的屠殺事實。與此同時，在現代劇場理事長金義京（2016年去世）、民俗研究所所長沈宇成（2018年去世）等的幫助下，在高津地區設置了慰藉犧牲者的梵鐘和掛鐘的樓閣。觀音寺位於屠殺場所附近，故人每年都舉行供奉犧牲者的慰靈祭。故人還與日本市民團體壹起，說服村民挖掘遺骸。1998年開始挖掘遺骸工作，先後找到6具遺骸。遺骸安放在安慰犧牲者的慰靈碑旁。 吳忠公導演將故人的生前面貌和1985年梵鐘及鐘樓建立過程等記錄在紀錄片《被出售的朝鮮人》中。他說：“大師是將日本人感到羞愧的屠殺事件公諸於世的良心人物。” 吳忠公導演還確認了關東大地震當時去世的朝鮮人名冊被保存在日本正式文件中的事實。對2008年在東京住田區橫網町的東京都慰靈堂骨灰堂倉庫發現的“地震災難死亡者名簿”進行分析的結果顯示，其中包含了朝鮮人的記錄。死者名簿上寫有約5萬人的名字和出生年月日等，從中挑出了71名朝鮮人。吳忠公導彈表示：“當時在地震中死亡的朝鮮人並不多，所以大部分人很有可能是被屠殺的。” 關東大屠殺是1923年9月1日東京等關東地區發生7.9級地震後，日本自警團、警察、軍人等集體屠殺朝鮮人的事件。大地震後，“朝鮮人在井裏撒毒”“朝鮮人放火”等流言蜚語傳開後，日本人殺害了朝鮮人。關東大地震當時的死亡人數為10.5萬多人，據當時《獨立新聞》的記錄，其中6661名朝鮮人被屠殺。

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