結束“平壤遠征”歸國的孫興慜：“萬幸沒有受傷”. October. 18, 2019 07:35. by 鄭允喆, 李沅柱 trigger@donga.com,takeoff@donga.com. “我覺得，沒有受傷回來就是一種非常大的收獲。” 17日淩晨結束“平壤遠征”回國的韓國足球隊隊長孫興慜(27歲•托特納姆熱刺隊)嘆了口氣後這樣說。他挖苦說，雖然沒有在客場取得勝利，但是球隊得到了避免受傷的機會。2022卡塔爾世界杯亞洲區第2輪預選賽H組第三輪朝鮮隊和韓國隊的比賽15日在平壤金日成體育場舉行，結束這場沒有一名觀眾入內且無直播的“無聲息”比賽回國的隊員們異口同聲地說，這簡直是“格鬥足球”。韓國代表團團長崔英日(音)表示：“感覺像是在打仗。朝鮮球員揮舞肘部，爭奪空中球時直奔對方球員膝蓋等動作非常粗野。” 國際足聯(FIFA)排名第113位的朝鮮隊曾試圖通過激烈的身體對抗克服比韓國隊(第37位)處於劣勢的戰鬥力。兩隊各被出示兩張黃牌，由於主裁制止了朝鮮隊的粗野表現，比賽隨時中斷。作為韓國頭號球星受到集中牽制的孫興慜在被問到“對方球員有沒有罵粗話”時，他回答說：“作為不能說謊的選手…朝鮮選手們對我們罵得很厲害。我甚至不太想記住這些。”他補充說，“朝鮮隊的反應太敏感了。似乎是在作戰。” 在比賽中被朝鮮選手打的黃仁範(23歲•溫哥華白帽)問對方球員“為什麽要打人”後，雙方球員之間出現對峙，緊張情緒似乎一觸即發。後衛金紋奐(24歲•釜山)表示：“朝鮮隊不管球怎麽樣，都是沖著人來的。與朝鮮隊的韓光成(21歲•尤文圖斯隊)發生肢體沖突時，兩人一起摔倒，但站起來後他推開我的肩膀走了。哥哥們說‘朝鮮的孩子們想讓我們興奮。不要卷入其中’，克制了情緒。” 隊員們也沒有想到，能容納5萬人的體育場空無一人。但是孫興慜表示，“比起當時的情況，(朝鮮)似乎更把我們視為強隊。事實上，朝鮮隊輸球時的損失不會很大。”當初，孫興慜與朝鮮新星韓光成的射手對決也引起了人們的關註。孫興慜說，“韓光成不太顯眼”。賽後，當記者問到有沒有交換球衣時，他笑著說“沒有必要”。韓國隊因為身穿美國品牌耐克的隊服，韓國足球協會擔心違反對朝制裁，因此禁止選手交換隊服。 在平壤順安機場滯留很長時間(2小時30分)後才入境等受到朝鮮“故意刁難”的運動員因禁止攜帶手機，被安排在各處的朝鮮軍隊控制等，被徹底孤立了三天兩夜。但是選手們用積極的想法克服了困難。孫興慜表示，“能夠多睡一覺，感覺很好。球員們之間討論了戰術，還談了很多有趣的話題。”金紋奐笑著說：“16日在中國北京，我收回了寄給韓國大使館的手機，開機後，很多信息進來，真是一番新奇的體驗。”後衛金玟哉(23歲•北京國安)說：“雖然手機被上繳了，但多虧工作人員準備的鬧鐘，我才能按時起床。” 選手們表示，在明年6月4日舉行的與朝鮮的第2輪預選賽主場比賽中，將以實力完全壓制對手。被朝鮮選手打的黃仁範表示，“這次比賽沒有輸，值得肯定。我想在主場向大家展示一下我們在遠征平壤時到底經歷了什麽。”

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