慶州市藍井地區44號墓內發現祭祀用陶器碎片. October. 17, 2019 07:26. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 騎馬的主人公帶著看著像狗的動物正向哪裏走去。舉著弓箭的這些人試圖向鹿等動物拉弓示威。另一群人像跳舞一樣跟著騎馬隊伍。這一場景是描繪了1500年前墳墓主人公生前活動的樣子，還是祈願在陰間榮華的圖畫？ 慶北慶州市黃吾洞藍井地區44號墓中出土了刻有這種矩陣圖的5世紀長頸壺(脖子很長的瓦翁)。國立慶州文化遺產研究所所長李鐘勛(音)16日表示：“這是首次發現以矩陣這一大主題為基礎，綜合描繪騎馬、舞蹈、狩獵的人們的陶器。這是內容構成豐富，繪畫性優秀的珍貴資料。” 刻有矩陣圖的陶器是從墳墓四周的護石北側的碎石層中碎裂出來的部分碎片。圖紋大致分為4段，上面1、2段和最下端重復了幾何圖形，第3段描述了人物和鹿、野豬、馬、狗等動物。紋樣和畫是用梳子模樣的工具刻的。看起來像是祭祀用陶器，原來的高度大概是40厘米。 特別是，矩陣圖的主題與舞踴冢狩獵圖和舞踴圖、安嶽3號墓矩陣圖等高句麗古墓壁畫相似，因此備受關註。將馬頭部分的鬃毛綁在一起，像犄角一樣描繪，這一點與安嶽3號墓矩陣圖類似。人物們並排舉起手臂的樣子與舞踴冢有相似之處。在這一延長線上，與隊伍的主人公在一起的狗可以解釋為像高句麗壁畫一樣起到守護墳墓的作用。 據分析，此次陶器是新羅受到5世紀初關系密切的高句麗文化影響的證據。5世紀前，新羅土器沒有繪制出接近風景畫的矩陣圖。蔚山大學歷史文化系教授全浩泰(音)表示：“但在高句麗和中國的葬禮相關畫作中，狩獵和隊伍是經常出現的主題。在陶器中出現的繪畫要素中，公元400年以後，新羅受到了高句麗全盛期文化的壓倒性影響。” 在藍井地區44號墳墓中，還出土了2件印有馬紋的缽形架臺(擴大蹄盤模樣的碗架)碎片。它們描寫了馬鬃、蹄、關節等2匹馬的樣子。軀幹的格子花紋似乎表現了馬鎧甲。 此外，在護石周圍還出土了包括9件大壺在內的110多件祭祀文物。大壺沿著護石每隔一定距離排列，在其內外發現了高杯、蓋子碟子、土鈴等小型陶器。 藍井地區44號墳墓是直徑約30米的中等大小的積石木槨墓。2014年開始挖掘。研究所計劃，到明年為止從建築、結構、工學角度對堆砌石頭的積石部分進行精密調查，並挖掘埋葬屍體和陪葬品的主體部分。藍井地區集中了4∼6世紀新羅王族和貴族的1100多座墳墓。

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