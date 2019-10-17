電影與文學在“文鄉”江陵相遇. October. 17, 2019 07:26. by 李?? baltika7@donga.com. 集文學和電影於一體的“第一屆江陵國際電影節”將於下月8日開幕。 江陵國際電影節於16日在首爾中區CGV明洞Cine Liveri舉行的記者會上，公開了電影節概要和開幕作品等。 下個月8~14日舉行的該電影節著眼於電影和文學都是講述故事的代表性藝術類型這一點。以“文學”為主要關鍵詞，展示各種作品。 首先，將展示20世紀70、80年代代表韓國的小說家崔仁浩作家的作品為原作的電影。他的作品中有20多部被拍成電影，由《鯨魚狩獵》的裴昌浩導演、《星星的故鄉》的李章浩導演、《冬日旅行者》的安聖基演員等參與拍攝。講述獲得諾貝爾文學獎的音樂家鮑勃•迪倫的人生和藝術的《Expanded：Dylanesque》欄目將上演鮑勃•迪倫負責劇本創作且主演的《偽裝和匿名》、音樂紀錄片《不要回頭》等。 還準備了收集了獲得2018年法國戛納國際電影節金棕櫚獎的導演是枝裕和的代表作的《是枝裕和傳》。導演是枝裕和將親自前往江陵，與觀眾們分享他的人生和電影哲學。 在江陵代表性文化藝術空間—鯨魚書屋，觀賞了在江原地區活動的文人選定的電影，並策劃了電影和文學活動。詩人鄭浩承和被選為江陵文人們最想看的電影第一位的《詩人奶奶》的導演李鐘恩(音)進行了交談。 開幕作品是將於下個月27日上映的許仁茂導演的《小公主》，閉幕作品是D A佩尼貝克導演的作品，講述鮑勃•迪倫隱秘肖像的紀錄片《不要回頭》。 電影節組委會委員長金東浩(音)表示：“江陵國際電影節將發揮文鄉江陵的特點，集中展示文學作品改編的電影，並發掘介紹世界各國制作的電影。”

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