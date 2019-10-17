關系到名譽的訴訟. October. 17, 2019 07:26. by 金聖景記者 tjdrud0306@donga.com. 獲得榮譽需要很長時間和努力，但失去它只是壹瞬間。19世紀畫家詹姆斯·阿博特·麥克尼爾·惠斯勒為了找回自己受損的名譽，起訴了著名評論家。他的身上到底發生了什麽事情？ 這幅畫是畫家和評論家之間展開的最著名的審判的主人公。惠斯勒出生於美國，曾在法國巴黎和英國倫敦活動，1877年在倫敦壹家畫廊推出了壹幅畫作。這是近幾年壹直用心打理的《夜想曲》系列作品之壹。乍壹看像是抽象畫，其實是描寫倫敦著名遊樂園克裏蒙花園焰火表演的風景畫。前景上畫著遊人如幽靈，霧中夜空裏燃放的鞭炮成了黃色的煙花，正掉入江裏。 他甩動顏料般用飛快的筆觸點出壹個個點來表現這壹幕。評論家約翰·羅斯金猛烈抨擊惠斯勒，稱惠斯勒是出售未完成作品的厚臉皮畫家，“他把壹桶顏料扔到了公眾的臉上”。沒有壹個顧客會買遭到著名評論家惡評的畫。惠斯勒已經忍無可忍了，四年前，這名評論家就曾把自己的作品稱為“垃圾”。於是惠斯勒以損害名譽罪起訴了他。在法庭上，羅斯金的律師問道：“在短短兩天內畫的畫，要價200幾尼（英國舊貨幣單位）是否公正？”，指責他是不道德的畫家，惠斯勒回答：“那是經過壹生領悟的知識，才會那麽定價。” 最終，惠斯勒在辯論中也贏得了庭審的勝利。然而，所獲得的賠償額僅為1帕丁（原英國貨幣單位·四分之壹便士），巨大的審判費使他破了產。從經濟邏輯來看，這完全是損失，但是像他壹樣不惜壹切守護自己的就是自尊心和名譽。惠斯勒在1890年出版了記錄這壹訴訟過程的《制造敵人的優雅美術》壹書，向羅斯金報仇。

한국어