FIFA主席嚴厲警告朝鮮足協，“歷史性比賽，體育場空蕩蕩有些失望”. October. 17, 2019 07:26. by 鄭允喆, 李沅柱 trigger@donga.com,takeoff@donga.com. “這是一場歷史性比賽，但體育場內卻沒有一名觀眾。這令我感到有些失望。” 15日，國際足聯(FIFA)主席詹尼•因凡蒂諾觀看了在朝鮮平壤金日成體育場舉行的2022卡塔爾世界杯亞洲地區第2輪預選賽韓國與朝鮮的比賽，並對朝鮮的行為提出了質疑。賽後國際足聯在其官方網站上公布的對因凡蒂諾主席的采訪內容中，他表示這場比賽既沒有電視直播，現場也沒有觀眾，對此感到非常失望。 因凡蒂諾主席強調說，“聽到直播被取消和外國記者無法接近的控制等問題後，嚇了一跳。輿論自由和言論自由是最明確和重要的價值。”他說：“我們將繼續努力，讓足球對朝鮮和世界許多國家產生積極影響。”FIFA表示，因凡蒂諾主席還與南北足球相關人士就南北共同舉辦2023年女足世界杯進行了交流。但是國內外體育相關人士的反應是“不知道能否與無視體育的國際規則，擅自行動的朝鮮共同舉辦”。 就限制外國媒體及觀眾的原因，有分析認為，朝鮮把此次足球活動利用在對內外宣傳體制上。因為接連申辦國際大賽，朝鮮在強調自己是“正常國家”的同時，希望通過體育比賽的勝利來宣傳體制。東國大學朝鮮學系教授高有煥(音)表示：“朝鮮最近通過發射導彈等不斷強調‘強大的國家’形象。朝鮮可能一直試圖將在體育比賽中獲勝的形象向國內外公開，將很有可能輸掉的比賽隱藏起來。”朝鮮邀請了韓國記者參加20日在平壤舉行的亞洲青年舉重錦標賽。朝鮮在舉重項目上具有世界性的競爭力。 另外，瑞典駐朝鮮大使約阿切姆•貝裏斯特倫在推特上公開了韓國和朝鮮發生沖突的視頻，顯示比賽非常激烈。視頻是選手們聚集在朝鮮隊替補席前，大聲喊著“呀！呀！”對峙的場面。視頻還記錄了朝鮮隊的朴光龍用手推開韓國金紋奐(釜山)的場面。擔心朝鮮隊替補隊員會從座位上起來，加入到身體對抗中，因此裁判也進行了制止。在這種情況下，韓國隊隊長孫興慜(托特納姆熱刺隊)進入朝鮮代表團中央阻止了沖突。 賽後，兩隊球員之間並沒有進行球衣交換。大韓足球協會相關人士表示：“如果將我們使用的美國品牌耐克的隊服和物品留在朝鮮，可能會違反對朝制裁，因此禁止交換隊服。”

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