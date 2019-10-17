現代-起亞在全球“電動汽車”市場上占有率排名第二. October. 17, 2019 07:26. by 池民九記者 warum@donga.com. 現代•起亞汽車在全球電動汽車市場上堅守住了第2的位置。 據韓國汽車產業協會16日發表的《世界電動力車銷售現狀及啟示》報告書顯示，去年現代•起亞汽車在世界市場上售出了28萬輛電動汽車，同比增長23.8%。現代•起亞汽車以電動汽車銷量為準，超過日本本田和日產，從2016年開始穩居第二位。排名第一的日本豐田公司銷售168萬輛，市場占有率為39.2%。 特別是，現代•起亞汽車除了只利用車輛的制動能量進行充電的混合動力車外，共售出了12萬輛電動汽車，比前一年增加了3倍以上。科納(現代汽車)和尼羅(起亞汽車)純電動汽車車型帶動了銷售量的增加。 汽車產業協會以日本汽車調查機構“Fourin”的統計資料為基礎，發表了分析報告書。報告將混合動力車、插電式混合動力車、純電動汽車和氫電動車等4種車型列為電動汽車。 汽車產業協會相關人士表示：“現代•起亞汽車的高級電動汽車型號不足，但如果2021年捷恩斯品牌的高性能純電動汽車(行駛距離500公裏以上)等上市，有望進一步提高市場影響力。”

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