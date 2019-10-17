“朱利安尼是手榴彈”“博爾頓是原子彈”……內訌不斷的特朗普陣營. October. 17, 2019 07:14. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. “烏克蘭醜聞”引發的彈劾政局演變成了特朗普總統前任和現任參謀之間的攻防戰。上個月辭職的前白宮國家安全事務助理約翰·博爾頓和總統個人律師兼醜聞的核心人物、前紐約市長魯道夫·朱利安尼分別用“手榴彈”和“原子彈”的稱謂攻擊對方，對事件的責任展開攻防戰。 前白宮國家安全委員會俄羅斯事務顧問費奧娜·希爾14日在議會作證時說：“博爾頓擔心前市長朱利安尼的做法。稱他為手榴彈（Hand Grenade）。”據《紐約時報》等媒體報道，博爾頓對總統通過秘密人物朱利安尼向烏克蘭方面施壓，要求對政敵、前副總統拜登父子進行調查感到震驚。他形容這是“毒品交易”，也明確表示自己不會參與。博爾頓還指示希爾“就朱利安尼與白宮律師接觸討論烏克蘭問題壹事提出問題”。 朱利安尼15日發起反擊。他對美國全國廣播公司（NBC）說：“博爾頓稱某人為手榴彈，真是諷刺。很多人不是把他描述成原子彈（atomic bomb）嗎？”他還對《紐約雜誌》說：“博爾頓離開白宮前，從未向我提及烏克蘭醜聞。” 據國會專門媒體《國會山》報道，民主黨控制的眾議院認為，博爾頓將提供彈劾調查的決定性證詞，目前正在研究是否傳喚他。眾議院議員斯蒂芬·林奇（馬薩諸塞州，民主黨）表示：“博爾頓稱朱利安尼為手榴彈，這本身就說明了問題。博爾頓認真了解烏克蘭問題的情況，”流露出傳召他為證人的意思。 隨著前任核心參謀和個人律師之間展開攻防戰，特朗普總統應對彈劾調查越來越困難。部分媒體評價稱，“總統的防禦墻正在倒塌”。相反，也有分析稱，如果美國經濟維持目前的水平，特朗普連任的可能性非常大，不會受彈劾調查的影響。國際信用評價公司穆迪的子公司“穆迪分析”當天在《明年大選展望報告書》中預測稱：“如果經濟好轉，總統將確保比2016年大選（538人中有304人）更多的選舉人票。” 烏克蘭醜聞的另壹主角、前副總統拜登的獨生子亨特·拜登當天在接受美國廣播公司（ABC）采訪時說：“我曾經作出錯誤判斷，但從未犯過非法行為。朱利安尼和特朗普總統提出了陰謀論。”特朗普總統壹直懷疑，拜登前副總統為了幫助兒子的事業，慫恿烏克蘭方面解除調查亨特擔任理事的烏克蘭天然氣公司布利斯馬控股的檢察總長的職務。

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