“感受一下法國歌劇的精髓吧”. October. 16, 2019 07:34. by 柳允鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 一部歌劇，一位男主角。和他相戀的人偶，垂死的女人，還有狡猾的女人。 在19世紀法國音樂劇大師奧芬巴赫誕辰200周年之際，國家歌劇團將演出他留下的最後一部傑作歌劇《霍夫曼的故事》。10月24~27日，首爾藝術殿堂歌劇院。 奧芬巴赫通過加入很多舞蹈的輕歌劇“operetta”大受歡迎，但在最後一部作品《霍夫曼的故事》中，無論是壯美的英雄劇《格朗歌劇》還是浪漫的《利克歌劇》等，都加入了當代法國人沈湎的所有音樂劇的要素。他把德國浪漫主義文豪E T A霍夫曼的夢幻短篇故事梗概，分別用在了各幕上。 在此次演出中，2018年帶領國立歌劇團的馬斯內《瑪儂》大獲成功的制作組再次聚首。從指揮家傑巴斯蒂安•朗雷辛、導演班桑•布薩爾到舞臺及服裝設計師，都是法國歌劇的特色團隊。男性身穿晚禮服，女性則穿著借用韓服形象的連衣裙，形成了微妙的對比。 《霍夫曼的故事》在作曲家死後完成，每次演出都經過反復修改、改編，存在多種版本。此次演出選擇了一個版本，在第五幕結尾部分，演員陣容和合唱團融合在一起，戲劇性地將“人以愛成長，通過考驗獲得更大的成長”的信息推向高潮。 在15日舉行的制作發表會上，導演布薩爾表示“三位女主角是因各自被強行要求成為才華橫溢的女人、賢妻良母、誘惑的女人的當代社會的壓迫而犧牲的人物”，在這些女人看似不同卻相同的面貌上加入了導演的亮點。 男主人公霍夫曼一角由男高音張弗朗索瓦•波拉斯和局允鐘(音譯，下同)飾演，女高音克裏斯蒂娜•帕薩羅和尹尚雅則飾演新三名女主人公，每一幕都改變名字和樣子的男中音反面角色由梁準模飾演，霍夫曼的朋友尼古拉斯一角由女中音金貞美出演。 另外，本月1日就任的國立歌劇團藝術總監朴炯植表示：“為加強國立歌劇團的力量，計劃引入季制藝術總監體制。”實行季制藝術總監制後，現在的藝術總監將專註於行政和經營，作品制作將由每季受聘的藝術總監負責。以新體制運營的國立歌劇團的第一個賽季是2020年10月至2021年5月。 《霍夫曼的故事》演出將於24日、25日晚7點半；26日、27日下午4點舉行。票價為1萬~15萬韓元。

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