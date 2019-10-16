現代汽車“公開未來汽車信息，構建相生模式”. October. 16, 2019 07:33. by 金道炯 dodo@donga.com. 現代汽車集團15日配合政府發表未來汽車領域產業戰略，公開了與國內中小、中堅企業一起的“未來汽車生態系統”戰略。也就是說，為了應對環保汽車和無人駕駛汽車時代，要超越特定企業的成功，構建相輔相成的汽車生態系統。 現代汽車集團表示，為營造未來汽車生態系統，將進行“開放型革新”。為使多種形式的未來汽車和移動服務在國內普及，計劃與創業企業、中小•中堅企業構建合作體系。 為此，現代汽車開通了車輛數據開放平臺開發者的門戶網站“現代開發者(Hyundai Developers)”。進入該門戶網站，可以看到現代汽車此前積累的運行相關的各種數據，中小企業可以將這些數據運用於事業。也可以根據行駛距離和安全駕駛習慣，開發多樣的汽車保險服務。 在具有世界最高水平競爭力的氫燃料電動汽車領域也推出了與中小•中堅企業共生的計劃。現代汽車當天與牛津產電、紮伊爾大宇商用車、愛迪生汽車共同簽署了公交車用氫燃料電池系統供應合作業務協約(MOU)。利用現代汽車集團提供的氫燃料電池系統，他們可以自主開發氫電巴士。 現代汽車集團預測，到2025年為止，將投入41萬億韓元用於未來技術開發。首席副總裁鄭義宣(音)表示：“將通過開放平臺的門戶網站，打造與創業公司等多種市場參與者相輔相成的移動生態系統。現代汽車集團將脫胎換骨，從汽車制造商轉變為為顧客提供新經驗的服務公司。” 汽車業界正在關註在環保汽車領域同時發展電動車和氫燃料汽車的政府戰略。一直以來，歐洲和中國都把力量集中在電動汽車上，日本則集中於氫燃料電動汽車上。但是韓國采取了同時推進兩個軸的戰略。大林大學汽車學教授表示：“韓國是唯一一個同時培育電動汽車和氫燃料電動車的國家，但由於各車輛的特性不同，為了不使資源傾向一邊，保持均衡十分重要。” 也有意見稱，對於未來汽車轉換時必然伴隨的內燃機相關配件企業的危機、汽車產業整體雇傭減少等問題，需要制定切實的對策。最近，現代汽車雇傭穩定委員會咨詢委員會擔心，如果轉換為電動汽車，最多可能會減少20~40%的雇傭。 不過，也有業內人士指出，這種就業變化是假定全面轉向電動汽車時出現的狀況，內燃機車生產將保持一定規模，未來汽車可能發展成包括氫電汽車在內的各種形式，這一點也值得考慮。 汽車業界認為，包括現代汽車在內的現有主要全球整車企業在未來汽車時代仍然可以保持產業的主導權。有分析稱，隨著未來汽車的轉換將經過較長時間，具備生產線的傳統企業將比新加入的無人駕駛汽車領域的谷歌等信息技術(IT)企業更穩定地創造收益。 汽車產業協會會長鄭萬基(音)表示：“政府和汽車產業的勞資雙方如果能共同解決阻礙氫電氣車基礎設施投資的限制和消耗性勞資關系等問題，就沒有必要看淡韓國汽車產業的前景。”

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