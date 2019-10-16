40多歲年輕人的領導力改變世界. October. 16, 2019 07:33. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 41，42，43…… 這不是單純的數字羅列。由對抗腐敗的教師成為總統的喜劇片主演，成為實際上總統的烏克蘭總統澤連斯基，帶領新黨“前進的共和國”當選最年輕的總統後主導改革的法國總統埃馬紐爾·馬克龍，結束與鄰國厄裏特利亞的戰爭、10月11日獲得諾貝爾和平獎的埃塞俄比亞總理阿比·艾哈默德·阿裏……40出頭的他們主導著本國的革新，受到了世界的關註。 40多歲的領導人正在改變現有的政治格局。去年4月就任的阿比總理是非洲第壹個成立男女同數內閣的總理。他還推行包容多達100萬名難民的政策，釋放大批政治犯，以“寬容”的政治鞏固了國內的支持層。以這種內部穩定為基礎，與厄立特裏亞進行協商，並成功地推進了該進程，並因獲得諾貝爾獎而躋身世界級領導人的行列。加拿大總理賈斯汀·特魯多（48歲）在推出男女同數內閣的同時，通過讓難民和土著人出身的人士出任內閣成員的改革，成為40多歲領導人的代表。 專家們認為，在兩極化引發的社會不滿情緒高漲、希望變化的時代要求日益強烈時，出現了“40多歲的領導力”。40多歲的年輕人以年輕人所沒有的經驗，引領老年階層力所不及的變化的意誌為基礎，引導與國民的溝通，將此貫徹為新的政治革新。因此，40多歲領導人迅速崛起的現象在歷史上壹再出現。在美國，對社會變化的要求越來越高的時候，也出現了40多歲的總統。針對二戰後陷入低迷的美國提出了“新邊疆”的約翰·F·肯尼迪，1990年代美國經濟危機中主導變化的比爾·克林頓，因“9·11”恐怖襲擊和2008年世界金融危機而停滯的情況下提出“是的，我們能做到！（Yes，We can）”的口號的貝拉克·奧巴馬，這些領導人響應國民渴望發生變化的要求下，踐行了在體制內體現時代要求的變化。 有評價稱，現在40多歲的領導人與美國總統特朗普（73歲）、中國國家主席習近平（66歲）、俄羅斯總統弗拉基米爾·普京（67歲）等“政治強人”處於對照點。正因如此，有人預測說，在對“強人”的疲勞感增加的情況下，今後世界的領導力將因40多歲的年輕人而重組。

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