美國政治史上40多歲的年輕人. October. 16, 2019 07:34. by 崔智善 aurinko@donga.com. 約翰·F·肯尼迪在44歲的1961年就任美國總統。他雖然上任3年就遭到暗殺,但至今仍是美國人最喜愛的“年輕”總統。肯尼迪不愧為年輕的政治家,強調“新邊疆(new frontier)”精神,刻畫了進取的形象。 第二次世界大戰後,冷戰開始,美國社會對未來的不安開始蔓延。為此,各地發生了暴動和騷亂。肯尼迪具有經驗和變革意誌的40多歲年輕人的優點,開始了新的嘗試。他組建了由美國年輕人組成的“和平服務團”,送往欠發達國家。在那裏,年輕人成為“開拓者”,讓他們擁有自豪感和愛國心。“不要問妳們的國家能為妳們做些什麽,要問妳們能為國家做些什麽”,就職演說展示了壹種新的領導模式。與穩重而有分量的現有政治人形象相比,他戰略性地使用明亮而有魅力的年輕政治人形象,這壹招非常管用。 比爾·克林頓也是47歲就任的40多歲總統。克林頓給選民留下了解決經濟危機的年輕政治家形象。1992年當時,美國正經歷著嚴重的經濟危機。財政赤字比1980年增加了3倍以上。喬治·布什總統在民主黨要求的上調稅金案和共和黨要求的增加政府支出之間抓不住頭緒。在此期間,企業開始大規模裁員,失業率急劇上升。對此,克林頓陣營提出了“問題是經濟,妳這傻瓜(It's the economy, stupid)”的挑戰性口號。選民們希望,克林頓雖然比發動伊拉克戰爭的布什年輕,但他具有擔任州長的經驗,能更好地解決“溫飽問題”。 2009年,49歲的貝拉克·奧巴馬當上了總統。在共和黨候選人麥凱恩(當時73歲)依靠報紙、廣播開展選舉運動期間,奧巴馬通過臉書、推特直接向國民傳達承諾,獲得了“社交總統”的綽號。特別是,在美國人對伊拉克戰爭的疲勞感、世界金融危機中提出“是的,我們能夠!(Yes, we can)”這壹包含期待變化的充滿希望的口號,被評價為政治註入了新風。

한국어