青瓦臺稱“經濟走勢良好”，難道聽不到企業“生存危機”的吶喊嗎？. October. 15, 2019 07:29. . 總統經濟首席秘書李浩承13日表示，“韓國經濟走勢良好”，斷然否定了經濟危機論。對於韓國經濟增長率不及潛在增長率的說法，他表示，這是因為“經濟周期因素”。 從辭典的意義上講，現在的經濟狀況可能不是經濟危機。經濟中心理因素很大，如果總是說“經濟不好”，就有可能進壹步惡化。但是，與已經進入經濟成熟期的發達國家比較增長率，認為韓國走勢良好的政策當局者們的看法，很難讓人接受。 今年韓國的經濟增長率預測值從去年底的2.6%∼2.7%降到了以韓國銀行為基準的2.2%。彭博、ING集團等海外機構的預測值早已下降到1%左右。出口從去年12月開始連續11個月呈現負增長，企業的景氣展望指數也呈下降趨勢。昨天，英國《金融時報》和美國智庫布魯金斯研究所分析稱，“全球經濟同時進入了停滯（長期經濟停滯）時代”。對外依存度較高的韓國是其中出口和增長率下降速度最快的國家。 經濟基礎體力在下降，但是隨著提高最低工資、縮短工作時間、化學物質管理法等勞動及環境規制的突然實施，企業的負擔也加重了。因與日本的歷史問題矛盾導致的出口限制等，韓國還增加了其他國家沒有的威脅因素，但政府推進的限制改革卻進展緩慢。昨天，造船產業中小企業代表主動召開記者招待會，呼籲稱“如果明年中小企業實行每周52小時制的話，不僅存在生存危機，還有可能出現產業崩潰”。現有產業擔心生存，自動駕駛汽車等未來產業也正被中國超越，這就是韓國的現狀。政府當局者們如果陷入“經濟走勢良好”或只責怪外部的安逸想法而回避現實，真的會面臨嚴重的危機。

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