神聖的土地之戰. October. 15, 2019 07:29. by 申茂慶記者 yes@donga.com. 希臘宗教上最神聖的地區是哪裏？以古希臘為標準，應該是阿波羅神廟所在的德爾福伊。以近現代為基準，就是東方正教會修道院密集的“邁泰奧拉”。“邁泰奧拉”是“懸在空中的巖石”“懸在空中”等意思。位於距雅典5小時以上的北部色薩利地區，素有“世界上只有邁泰奧拉這樣的地方才有邁泰奧拉”之稱，以垂直巖石、奇巖怪石和建在上面的如畫般的修道院而聞名。 但是訪問此地的人大抵會錯過壹些東西。這裏曾是第壹次、第二次世界大戰的激戰地。這裏現有6個修道院，其中最大的壹個是大邁泰奧拉修道院，那裏有展示當時戰爭畫的走廊。大部分人沒有看到而錯過的這個空間裏，悲壯地描寫了屬於弱小國家的希臘如何與德國和意大利進行戰鬥保衛國家的情形。 希臘軍隊利用邁泰奧拉的地形，在山上設立據點，分解大炮，吊在繩索上，將其吊到石山上。不分男女老少，都背著彈藥箱和補給品，攀爬垂直懸崖，在男子在懸崖上開槍時，婦女們拿起石頭，向懸崖下扔去。雖然有些過度感性，帶有愛國的味道，但是站在弱小國家的立場上，我覺得這也是沒有辦法的事情。也許，這壹神聖的場所曾是血戰之地的事實，令人感到可悲而驚訝。但是，即使貴重的東西，甚至是高貴神聖的東西，如果沒有血汗是無法守護的。眾所周知，這裏是古雅典政治的中心，可以稱得上是希臘文化象征的帕特農神廟所在的雅典衛城，其本來的功能也是要塞。最近我們社會總是忘記、甚至故意否定這個基本真理，這太令人痛心了。

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