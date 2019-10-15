組合“SuperM”的出道專輯登上美國Billboard排行榜第一名. October. 15, 2019 07:29. by 林熙允記者 imi@donga.com. 組合SuperM登上了美國Billboard專輯排行榜的冠軍寶座。這是韓國歌手(包括組合)第二次登上該音源排行榜第一名。 Billboard13日(當地時間)通過官網表示：“4日發行的SuperM的首張專輯在19日的‘Billboard 200’排行榜上登上了榜首位置。”“Billboard 200”是選出在美國暢銷的專輯的每周排行榜。該榜單是綜合CD等實物唱片銷量、數字下載和流媒體下載次數來確定排名的。 SuperM是韓國SM娛樂公司和美國著名唱片公司Capitol Music Group(CMG)合作成立的項目組合。這是從SM旗下已出道的4個組合中選出7名成員制作的一種“夢之隊”。7人分別是SHINee的泰民、EXO的伯賢和KAI、NCT 127的泰容和Mark、中國組合WayV的Lucas和Ten。 SuperM通過經紀公司表示：“真的很高興，就像做夢一樣。通過新的挑戰獲得滿意的結果，感謝給予幸福和關愛的各位。今後也會努力展現超級協同效應。”SM代表制作人李秀滿(音)表示：“一起迎接新挑戰的成員非常開心，不僅感謝支持組合的韓國粉絲，也感謝世界粉絲。” 5日，SuperM在美國加利福尼亞州好萊塢舉行了新曲公開活動。9日，他們出演了美國NBC電視臺的人氣脫口秀節目《艾倫秀》。他們將從11月開始在北美舉行巡回演出。 Billboard認為，此次綜合癥的背景是K-POP粉絲們獨特的購買模式。該媒體還報道稱，“K-POP粉絲們經常熱衷於購買可以進行物理收藏的專輯形態。(SuperM的情況)通過官方網站可提供購買相關商品和專輯等60種選擇權，並能購買演唱會門票。專輯的封面有8種，在洛杉磯開設快閃店也發揮了一定的作用。” 韓國歌手的Billboard專輯排行榜第一名是去年5月防彈少年團最先實現的。防彈少年團到今年為止，發行的三張專輯先後都登上了該排行榜的冠軍寶座。

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