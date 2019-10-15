孫興慜VS內馬爾？國家隊將於下月19日與巴西隊進行熱身賽. October. 15, 2019 07:28. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 同齡的孫興慜(27歲•托特納姆熱刺隊)和內馬爾(巴黎聖日耳曼隊•照片)的對決成功舉行。這不是在俱樂部，而是在國家隊。 下個月19日，由保羅•本托主教練率領的韓國國家足球隊將在阿聯酋阿布紮比的阿爾賈茲拉穆罕默德本紮耶德球場與巴西隊進行熱身賽。這是巴西足協13日在其官方網站上公布國家隊賽程(A級比賽)時透露的。 據此，國家代表隊將於下個月14日在黎巴嫩貝魯特打完2022年卡塔爾世界杯亞洲區第2輪預選賽與黎巴嫩隊的比賽後，前往阿聯酋和巴西國家隊展開對決。巴西隊將於15日在沙特阿拉伯與阿根廷隊進行熱身賽，然後前往阿聯酋。 國際足聯(FIFA)排名第3位的巴西隊很有可能在下個月的熱身賽日程中動員包括內馬爾在內的所有最精銳球員。因為第一個對手是阿根廷，再加上因南美足球聯盟的懲罰，此前一直無法參加A級比賽的梅西(32歲•巴塞羅那)有可能從這場比賽開始上場。在7月舉行的美洲杯比賽中，梅西因對裁判的判罰表示不滿，被禁賽3個月(僅國家隊層面)。 只是內馬爾在13日舉行的A級比賽中，遭遇了今年以來的第三次受傷，這有可能成為變數。內馬爾當天在新加坡國家體育場舉行的與尼日利亞的友誼賽(1比1戰平)中大腿疼痛，在上半場第12分鐘就被替換下場。目前尚不清楚他的傷病情況。

한국어