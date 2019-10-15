開啟“移動身份證”時代. October. 15, 2019 07:28. by 李建赫 gun@donga.com. 依靠智能手機信息錢包中儲存的信息就可以證明金融交易身份，這種“移動身份證”服務將於本月底開始。可以在手機上進行認證，今後無需身份證或駕駛證，也可以在線上或線下開設賬戶。 金融結算院14日表示，從本月底開始將普及利用區塊鏈技術的移動身份證服務。通過金融機構辦理壹次移動身份證後，可以將此作為在移動環境中證明本人身份的工具。金融結算院解釋說：“這是國內首次商用化的服務，是按照全球標準規格開發的。” 金融結算院的移動身份證服務將分散儲存相關數據，並利用參與主體驗證可信度的區塊鏈技術。即便遭到黑客攻擊，要想偽造和變造數據，也必須對參與區塊鏈的所有主體的數據壹壹進行修改，因此實際上被認為不可能進行黑客攻擊。 通過金融機關獲得的移動身份證將被儲存在智能手機的信息錢包等安全性較高的應用程序中。用戶如果使用該服務，無需身份證、駕駛執照等實物身份證，就可以加入金融技術企業Fount的Robo-advisor資產運營服務。今年6月，金融委員會將其指定為創新金融服務，並放寬了限制。 另外，不久的將來，利用移動身份證開設非面對面賬戶及在金融公司窗口進行身份證明的可能性也會增加。金融結算院新壹代認證業務組長樸正賢（音譯）解釋說，“期待今後壹年內通過測試確認安全性和便利性後，使用範圍會進壹步擴大”。 本月將實現商用化的移動身份證將包含進行金融交易時階段性認證本人身份的功能。登錄、賬戶查詢、轉賬、股票買賣等所需的公認認證功能，也可以用手機身份證代替。金融結算院表示，包括6家銀行在內，以及證券公司、保險公司、金融技術企業等約30家金融公司正準備利用這些資金。預計移動身份證將與目前銀行界的區塊鏈公認認證書“銀行簽字”、證券業界使用的“chain id”等展開競爭。 金融結算院還將推出利用手機身份證發放者的個人信息，提供有針對性的金融信息的服務。金融結算院計劃在明年10月以後，在儲存手機身份證的信息錢包中，展示各種公共機關證明書、在職和學歷等民間證明書儲存功能。 民間和政府開發移動身份證的步伐越來越快。SK電信、KT、LG U+等3家通信公司和三星電子、KEB韓亞銀行、友利銀行、KOSCOM等7家公司正在開發利用區塊鏈的“綜合電子證明”應用程序。3家通信公司最近從科學技術信息通訊部獲得了QR碼形式的移動駕照，將可以用於確認身份的“移動駕照服務”指定為“限制沙盒”對象。

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