日本國內期待李總理訪日，“雖然有些晚，但也是萬幸”. October. 15, 2019 07:28. by 東京=朴亨俊 常駐記者 lovesong@donga.com. 韓國國務總理李洛淵將於22日出席日本德仁天皇的登基儀式，日本國內對此也做出了積極反應。李總理之前曾作為東京特派員在日本工作過很長一段時間，而且與日本高層人士關系密切，因此很多人期待李總理能起到某種作用。但有分析認為，韓日關系能否得到實質性改善還是未知數。 日本政府當局者10月13日表示：“文在寅總統周邊人士中，能夠讓日本期待的人只有李洛淵總理。雖然為時已晚，但很慶幸他現在能訪問日本。”日本政府自去年10月韓國大法院做出強制征用賠償判決後，就一直關註著李總理的動向。5月中旬，李總理曾說，“司法程序正在進行，行政部門出面做些什麽不符合三權分立原則。”但據悉，官僚社會仍然認為“在韓國能溝通的人就是李總理”。 但李洛淵總理的此次訪日能否改善兩國關系尚不明朗。一位熟悉外務省的日本外交消息人士表示：“外務省從韓國得到的官方征用解決方案只有韓日兩國企業向受害者賠償的‘1+1’方案，日本政府很難接受。”據悉，雖然也出現了涉及韓國政府的“1+1+puls”方案，但兩國政府尚未正式討論過。該消息人士還表示，“無論什麽方案，需要日本企業進行賠償的方案，日本政府都不會接受。”

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