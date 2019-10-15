《華盛頓郵報》：“朝鮮從未加入聯合國的阿布哈茲賺取外匯”. October. 15, 2019 07:28. by 崔智善 aurinko@donga.com. 據《華盛頓郵報》13日報道，朝鮮為逃避聯合國制裁，正在向格魯吉亞境內未獲國際組織認可的“阿布哈茲”派遣工人。朝鮮利用了非聯合國會員國無需遵守對朝制裁決議的漏洞。 目前在阿布哈茲有400多名朝鮮工人。主要在公寓或鐵路建設現場工作。美國推測，他們每年向朝鮮匯款5億美元（約5900億韓元）。 阿布哈茲是位於俄羅斯西南部黑海沿岸的自治共和國。雖然在國際法上它是格魯吉亞領土的壹部分，但在2008年宣布分離獨立。但是，到目前為止，還沒有得到包括聯合國在內的國際組織的國家認可。只有俄羅斯、敘利亞、委內瑞拉等與美國關系不好的壹些國家承認其為獨立國家。美麗的港口和低廉的物價使這裏成為俄羅斯人夏季休假的場所。 《華盛頓郵報》還特別報道說：“俄羅斯從戰略上支援朝鮮工人移居阿布哈茲並獲雇用。”在俄羅斯曾經有4萬名朝鮮勞動者，但現在只剩下1萬名左右。根據2017年聯合國通過的對朝制裁決議，俄羅斯必須在12月22日之前將剩下的朝鮮工人遣送回本國。專家分析說，為使朝鮮避開制裁，俄羅斯通過阿布哈茲向平壤遞出了逃命繩索。薩哈林建築商尤裏·迪亞科夫對《華盛頓郵報》說：“過去兩年，我們派了大約90名朝鮮工人到阿布哈茲。” IHS市場首席研究員亞歷克斯·梅利基什維利表示：“俄羅斯想增進與朝鮮和阿布哈茲的經濟紐帶關系是理所當然的。因為壹個國家（朝鮮）是‘流氓國家’，而另壹個國家（阿布哈茲）完全依賴俄羅斯。”

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