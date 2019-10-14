暫時告壹段落的廣場力量對抗……必須作出決斷令這樣的分裂對立不再出現. October. 14, 2019 07:30. . 國土交通部在首都圈第三期新城市選址中，最終將南楊州王叔2處、河南教山、仁川桂陽、果川等5處指定為公共宅地地區。地皮面積是汝矣島的8倍，共可建設122000套，如果明年選地計劃得到批準，將於2021年開始動工和銷售。至此，政府計劃的首都地區30萬戶供應計劃中，有壹半的14萬戶已經完成地區指定，準備正式開展事業。 第三期新城市是政府為了穩定首爾房價，與加強貸款限制等需求抑制對策壹同推出的增加供給對策。但是，住宅的選址和時機比供給總量更重要。首爾住宅買賣價格在去年“9·13”對策出臺後暫時放緩，最近又連續15周呈現上漲趨勢。即使公布第三期新城市，首爾房價也持續上漲，這說明周邊新城市很難代替首爾的住宅需求。如果想穩定首爾房價，激活首爾內老化地區的再開發重建的正面進攻法會更好。 在政府致力於控制首爾房價的時候，首爾和地方的房地產市場兩極化現象更加嚴重。截至8月底，全國尚未預售的公寓超過6萬套，京畿、仁川也超過了1萬套。第二期新城區建設尚未結束，第三期即將公布，商品房空置現象將加劇，“交通地獄”的困擾也將加劇。國土部表示，將在第三期新城市確保20%∼40%的尖端風險企業園區等自足用地，但即便如此，在首都圈集中化日趨嚴重的情況下，助長地方空洞化的地區反對之聲也非同尋常。 第三期新城市候選地多為被限制為綠化帶的地區。政府說這些地塊已經被毀壞或保存價值很小，但無論如何，這些地塊都是從綠地變成宅基地。與世界上其他國家相比，首都圈已經達到了巨大的規模，今後更趨肥大化，而且短期內釋放近30萬億韓元的土地補償金，有可能進壹步擡高首都圈的房地產價格。長期而言，從日本等國家的事例來看，除了城市中心之外周邊城市的幽靈化也令人擔憂。有必要深思熟慮，是不是為了控制首爾的房價，反而導致首都圈的集中和肥大。

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