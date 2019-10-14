對華外交要堂堂正正. October. 14, 2019 07:30. by 尹完準 zeitung@donga.com. 11日下午，韓國駐北京大使館。張夏成大使對朝野政黨的議員表示：“在高層交流等韓中關系幾乎所有領域，對華外交都在正常進行。” 與2017年“薩德”報復時相比，情況確實有所改善。上個月，中國把國務委員兼外交部長王毅訪問朝鮮的結果最先向韓國政府進行了通報。但與“關系正常化”仍相距甚遠。 距離2017年10月將薩德問題拋在腦後、“就盡快使韓中所有領域的交流合作恢復到正常發展軌道達成協議”已經過去了兩年。代表性的薩德報復性——限制團體旅遊、限韓令（禁止進口韓國大眾文化）依然存在。就連薩德報復本身也沒有得到解決。接受記者采訪的中國官員都表示，“本來就沒有薩德報復。” 國會外交統壹委員會委員長尹相炫議員（自由韓國黨）對張大使說：“中國已經兩年沒有遵守（恢復關系的）承諾。妳不覺得自愧嗎？”當有人問及中國如何回答解除薩德報復的要求時，張大使表示，“很難說”。尹議員追問道：“為什麽不能堂堂正正地說話呢？”執政黨共同民主黨議員宋永吉指出：“中國在建國70周年的活動中公開了可以使薩德失去效力的東風-17導彈”，“這種情況下還對薩德有情緒嗎？應要求撤回報復。” 在中國國家主席習近平訪韓問題上，張大使說：“訪韓本身兩國有共識，但時間是問題。”但是年內能否訪韓還是未知數。民主黨議員樸炳錫指出：“雖然日本、澳大利亞、印度在參與（牽制中國的）美國印度和太平洋戰略，但這些國家與中國的關系也很好。”習主席欣然接受了安倍晉三“請在明年春天訪問日本”的邀請。習主席還在11日和12日訪問了存在國境爭端的的印度，與印度總理莫迪就“戰略合作”進行了討論。這些國家壹邊說著要向中國說的話，壹邊從中國戰略身上訴求戰略價值。 唯獨中國與韓國沒有提速，說不定是因為韓國對中國過於低姿態。主張加強與中國的關系不是事大主義的宋永吉議員也表示：“雖然中國表示不謀求霸權，並聲稱會把將壹帶壹路沿線國家（周邊國家）當作真正的兄弟對待，但並沒有表現出這種態度。請堂堂正正地進行外交。”張大使表示：“今年外交部沒有漢語研修者，韓國外交可能會受到打擊。”但筆者認為，張大使的這種解釋似乎並不是對華外交的根本問題。

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