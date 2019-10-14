2019首爾跑步大賽落幕，韓國選手金敏俊奪冠. October. 14, 2019 07:29. by 金培中 wanted@donga.com. “心情很好，但有點不好意思呢(笑)。” 在2019首爾跑步大賽半程男子組比賽中，以1小時11分34秒的成績獲得第一名的金敏俊(36歲)撓了撓頭。因為雖然在2007年大阪世界田徑錦標賽馬拉松團體賽上被作為番外項目(非正式比賽項目)，但他首次為韓國田徑項目奪得銀牌(當時名為金英春)，2011年退役後，最近再次開始跑步，最終獲得了“名人賽第一枚獎牌”。 隱退後他一度放棄了馬拉松，但又想起了“以前的舊時光”，於是又開始跑起來，他說：“在日本，也有一些人在參加名人賽時創造了好成績，成為精英選手。我想發揮領跑者的作用，讓這樣的選手在韓國出現。” 在女子組比賽中，申麻美子(41歲•日本)以1小時28分18秒的成績獲得冠軍。在日本東京一家醫院做接待員工作的申某說：“從10年前開始，為了減肥開始跑馬拉松，之後就迷上了跑步。”為了參加包括韓國在內的美國、英國、香港等馬拉松比賽，她走遍了世界各地。曾先後6次參加國內唯一的黃金標簽大賽—3月首爾國際馬拉松賽的申某表示：“這次是首次在由東亞日報主辦的大賽上獲獎。我的目標是在明年的首爾國際馬拉松全程比賽中以‘進入三小時以內(sub three)’的成績奪冠。”

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