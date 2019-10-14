美國駐韓大使：“韓國只分擔五分之壹的防衛費，對美國來說不夠”. October. 14, 2019 07:30. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國駐韓國大使哈裏·哈裏斯（照片）就防衛費分攤額增加5倍的要求表示：“美軍被派到韓國為保衛韓國發揮作用，如果只收取五分之壹的費用，那是不夠的。”他表示：“從我們的立場來看，韓國至今為止只承擔了總費用的五分之壹，不是嗎？”“我認為排名世界第12位的經濟大國韓國應該承擔更多的費用。” 11日（當地時間），哈裏斯在華盛頓國務院大樓接受《東亞日報》獨家采訪時表示：“（防衛費分攤額）磋商壹旦開始，將在中間的某個地方達成折中方案。”美方在明年防衛費分攤額磋商正式開始之前，就通過多種渠道強調了相當於今年分攤額5倍左右的“48億美元（約58056億韓元）明細表”。從這壹點來看，這算是已經預告了兩國之間將會有激烈的磋商。他同時強調，12月31日是今年談判的最後期限，“不能無限制地將時間花在這裏”。 哈裏斯就最近破裂的在瑞典斯德哥爾摩舉行的朝美無核化工作磋商表示：“朝鮮什麽都沒做，就要求美國必須做好壹切。”這是談判破裂後，除了美國國務院向媒體發布的聲明外，美國高級官員首次公開發表評價。他指出：“朝鮮在準確地要求美國做自己壹直抱怨的那件事。” 特別是針對第三次朝美首腦會晤的可能性，哈裏斯表示：“特朗普總統並沒有設定第三次首腦會晤的時間線”，“我們有專門的磋商小組，他們需要解決大部分棘手的細節問題。”在被問到“是否意味著在工作磋商中取得成果之前不會草率舉行朝美首腦會晤？”時，他強調說：“我認為是這樣。”對於下個月即將到期結束的《韓日軍事情報保護協定》，他擔心地說：“韓國政府撤回《韓日軍事情報保護協定》的決定是失誤的”，“因此地區安保出現了問題。”

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