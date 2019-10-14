韓美財界：“兩國政府應避免妨礙同盟的行為”. October. 14, 2019 07:30. by 許東俊記者、華盛頓=李政恩常駐記者 hungry@donga.com,lightee@donga.com. 全國經濟家聯合會(全經聯)對美使節團表示，已向美國商務部等積極要求免除對韓國產汽車的關稅，得到了肯定的答復。另外，全經聯和美國工商業聯合會決定，向兩國政府建議，不要做出妨礙韓美同盟的行為。 韓國全經聯會長許昌秀11日(當地時間)在華盛頓與美國工商業聯合會共同召開第31屆韓美財界會議總會之後，在面對記者提出的關於美國對汽車關稅的反應的提問時，他回答稱“好像都是肯定的答復”。 此前，以許會長為團長的全經聯對美使節團20多人與美國商務部副助理部長伊恩•斯特夫和國務部副助理國務卿大衛•米爾進行了面談。許會長解釋說：“我們積極要求美國國務院和商務部等部門在11月決定的根據貿易擴張法第232條征收關稅中免除韓國的(汽車關稅)。” 韓美財界當天還通過了共同宣言，並表示：“在亞洲地緣政治的不穩定性增大的情況下，我相信經濟或政治上的裂痕會阻礙兩國政府的合作。韓美自由貿易協議(FTA)對於韓美同盟起到了極大的作用，我們堅持了這樣的觀點，並向兩國政府建議，不要做出妨礙韓美同盟的行為。”

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