非洲豬瘟是如何蔓延全球的. October. 12, 2019 07:30. by 崔惠? herstory@donga.com. 非洲豬瘟的預防方法中，首選的是避免給豬餵剩余食物，即剩飯。尤其是從非洲豬瘟發生國出發的飛機或船舶內，如果有乘客吃剩的豬肉，應該要麽在回航時將豬肉全部帶走，要麽經過熱處理後銷毀。對剩下的食物如此嚴格，是因為有過非洲發生的非洲豬瘟由此轉移到歐洲的教訓。 非洲豬瘟首次為國際社會所知，是1921年非洲肯尼亞野生野豬攜帶的病毒轉移到農家飼養的豬身上。當時，人們還以為這是壹種僅僅在非洲大陸發生的風土病。 1957年，用感染非洲豬瘟的豬肉制作的食物偶然登陸歐洲大陸，導致死亡率100%的致命病毒開始在各國擴散。對於食物傳遞的途徑是飛機還是船舶，各方意見不壹。但可以肯定的是，從安哥拉運往葡萄牙裏斯本的剩余食物再次被用作了飼料。食用上述飼料的豬感染了非洲豬瘟，病毒擴散到了西歐全境。 此後，非洲豬瘟折磨西歐養豬場長達30年左右。1960年在西班牙，1964年在法國，1967年在意大利等，歐洲各國相繼發生了非洲豬瘟。尤其是非洲豬瘟登陸的葡萄牙和鄰國西班牙遭受了巨大損失。此後，各國政府全面禁止將沒有經過熱處理的食物餵給豬，並為避免與野生野豬接觸設置高圍欄等，持續采取了強有力的根除措施。結果，葡萄牙和西班牙分別於1993年和1995年宣布結束非洲豬瘟疫情。 人們以為非洲豬瘟就此消停，但基因變種的非洲豬瘟病毒在2007年擴散到了東歐。這次也是剩余食物的問題。途經非洲停泊在格魯吉亞的郵輪上裝載了沾染病毒的食物。這些飼料供應給了格魯吉亞的養豬場，豬開始倒下。此後，該病毒還傳到了車臣、俄羅斯等周邊國家。 根據歐洲食品安全局2013年發布的數據，運輸、船運、移動所導致的感染最多，占38%。如果感染的豬被轉移到其他地方或被感染的食物被傳染，傳播的概率最高。剩余食物和飼料供應為35%，緊隨其後。野生野豬較多的國家還在國境地帶設置了長柵欄。 在亞洲，去年8月首次在中國遼寧省沈陽市發生。基因檢測結果證實，該基因與俄羅斯發生的遺傳型基因100%壹致。沈陽與東歐貿易往來較多，極有可能是通過畜產品流入的。此後，疫情蔓延至蒙古國、越南、朝鮮、老撾等地，上個月17日，韓國首次在京畿道坡州市的壹家養豬場發生疫情。

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