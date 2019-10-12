日本作家對嫌韓報道予以嚴厲警告. October. 12, 2019 07:30. by 東京=朴亨俊 常駐記者 lovesong@donga.com. 憑借處女作《日食》獲得1999年日本最高文學獎“芥川獎”的著名小說家平野啟一郎(44歲•照片)11日接受日本《朝日新聞》的采訪時向日本國民囑咐表示：“請大家好好閱讀一下韓國大法院作出的強制征用訴訟判決。應多關註超越國家的征用受害者個人的人間不幸。” 《朝日新聞》在兩國關系惡化的情況下，作為以“要合作和友好”為宗旨的采訪系列《鄰居》的開頭，采訪了平野作家。對於煽動嫌韓情緒的日本媒體，他批判說：“我很生氣，也受到了傷害。媒體不負責任地助長反感。”接著他又表示，“我們每個人都應該首先閱讀強制征用判決書。讀了之後，肯定會受到很大沖擊。”他還補充稱，對那些在沒有讀判決書的情況下出演電視節目，提及韓日關系的廣播嘉賓，不能給予他們發言權。 他表示，讀到被強征勞工李春植爺爺的報道時，感到了巨大的震動。他接著指出，“作為一個人，考慮受害者的處境是非常重要的。被征用的受害者們期待掌握技術，答應了日本帝國主義的招募，但是處在高危險性的勞動環境之中，連工資都沒有拿到。如果說想逃跑，就會遭到毒打。慘不忍睹。” 平野作家表示：“在韓國我有很多朋友，也有大批讀者。”特別是金延秀和殷熙京等韓國小說家的作品細致地描寫了登場人物，因此日本讀者能夠產生共鳴的部分很多。也就是說，在同一時代，兩國共享了很多東西。接著，他對於韓日關系的解決方法表示：“小說中韓國人、日本人、男人、女人等特定範疇並不重要。如果不是征用受害者，而是關註每個人的人品的話，(日本人)也會有同感。重要的是承認復雜性，尋找切入點，構建關系。” 平野作家畢業於京都大學，1998年他以小說《日食》出道，並一躍成為了日本文壇的明星。他出版了《劇演的終章》、《決壞》等20多部小說，在韓國也很受歡迎。去年他出版了以旅日僑胞第三代為主人公的小說《某個男人》。他說：“想起了學生時期見到的旅日僑胞。他們為如何度過這個時代而苦思並執筆。”

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