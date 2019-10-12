天降大禍與恐慌現象. October. 12, 2019 07:30. . “《約翰啟示錄》中記載的‘審判日’到了。”1883年11月，流星雨自天而降。《約翰啟示錄》關於末日的描寫就是“天上的星星墜地”。人們覺得，審判日終於到了。許多人哭喊著到教堂去過夜。還有人帶著貴重物品逃到山上。學者們再怎麽勸說，人們都不相信這只是單純的大流星雨現象。那麽，當時讓人們感到恐懼的是什麽呢？這是每33年返回太陽系的“坦普坦特彗星”留下的大流星雨現象。 1938年，美國播放了壹部名為《火星人來攻擊》的廣播連續劇。把廣播信以為事實的約100萬人開始了避難之路。陷入恐慌的人們的恐怖行為引發了很多事故。“1969年4月4日，加利福尼亞州將被大地震摧毀”的預言蔓延開來。人們驚恐萬分，紛紛離開加州。盡管政府壹再解釋，這完全沒有事實根據，也沒有用。2011年春天，日本東北部地區發生了9.0級地震。強烈地震後的海嘯襲擊了東北部海岸地區。海嘯的海水襲擊了福島海邊的核電站，導致核電站發生爆炸。核輻射恐懼席卷了日本東北部地區。許多日本人離開了家鄉。然而，核輻射隨著東風來到韓國的流言蜚語開始傳開。國民的恐懼感擴散後，政府勸說“不會受到核輻射的影響”。但此次，卻傳出了“核輻射會順著噴射氣流繞地球壹周，在我們國家下雨的時候混在壹起下來”的流言蜚語。 筆者對人們相信沒有科學根據的傳聞感到驚訝。但是聽我講課的學生也壹樣。我告訴學生壹點輻射影響都沒有，但即使下壹丁點小雨的日子，所有學生都打著雨傘前來。下壹丁點小雨時，男學生經常戴著帽子或帽兜。京畿道教育廳在同壹天下達了停課令。身為醫生的大哥說，下雨天的患者連平時的30%都不到。壹名經營高爾夫球場的朋友說，在下雨天，預約的150個隊中有120個隊解約。即便是擁有最高科學權威的翰林院科學家說沒有任何影響，人們也不相信。這是什麽心理呢？ 據心理學家們介紹，如果戰爭、經濟不安、政治危機等在自己的周圍開始產生某種不安感，人們就會令人難以置信地相信流言蜚語。這種錯誤的相信，隨著時間的流逝，最終變成確信，然後引發行為的動搖，令社會動蕩陷入恐慌。特別是與天氣相關的天災發生時，會產生無法理解的心理現象。本月臺風“米娜”也造成了重大損失。未來，由於氣候變化，災害嚴重的自然災難將時有發生。無論遇到多麽強烈的自然災害，希望人們不要陷入恐慌。因為冷靜、智慧地應對，可以大大減少損失。

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