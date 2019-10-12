三星為顯示屏投資13萬億韓元，文在寅報以“尊敬和感謝”. October. 12, 2019 07:30. . 三星表示，到2025年為止，將向下壹代顯示器事業投資13.1萬億韓元。10日，在忠南牙山市三星顯示器工廠舉行的“新投資及相生合作簽約儀式”上，三星在設備投資上投入10萬億韓元，在研究開發上投入3.1萬億韓元，並宣布將構建世界上首條量子點（QD）半導體顯示器量產生產線。在內外環境困難、不確定因素較多的情況下，企業決定大規模投資，頗不容易。 此次投資是在顯示器產業面臨危機的情況下進行的，因此備受關註。三星和LG引領世界市場的顯示器產業，最近在LCD面板領域因中國企業的追擊和生產過剩，收益性正在惡化。三星電子副會長李在镕8月進行現場檢查時表示，“不能因為現在LCD事業困難而放棄大型顯示器事業”，鼓勵開發新技術。其戰略是，在危機狀況下通過先發制人的投資搶占未來技術，在世界市場上占據壓倒性優勢。 最近，韓國開發研究院對經濟狀況做出了連續7個月“萎靡不振”的診斷，出口從去年12月到現在已經連續11個月出現減少，經濟停滯的憂慮正在加深。正如國際貨幣基金組織警告稱“全世界90%的經濟增長將放緩”，世界經濟全面陷入困難。盡管如此，三星電子和LG電子第三季度（7∼9月）的業績超出市場預期等，企業們不斷取得佳績，這是不屈服於危機的挑戰的結果。 文在寅總統在出席三星的簽約儀式時表示，“向及時了解世界市場潮流並引領變化的韓國企業表示尊敬和感謝”，表示將大力支持新壹代顯示器產業。文在寅總統在8日舉行的國務會議上也要求就中小企業呼籲困難的每周52小時制采取完善措施，不斷以行動支持振興經濟。要想給經濟註入活力，政府應該帶頭支援，幫助企業發揮大膽投資和創造工作崗位的本能，並打通堵塞的地方。

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