麥克馬斯特：“金正恩不會放下核武器”. October. 12, 2019 07:30. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 前美國總統國家安全事務助理赫伯特·麥克馬斯特（照片）10日（當地時間）提到了朝鮮國務委員會委員長金正恩不會放棄核武器的可能性，並強調應采取強有力的制裁。他從2017年2月至2018年3月擔任特朗普政府的第二任國家安全事務助理。 麥克馬斯特當天在華盛頓的壹個研討會上表示：“金正恩委員長為了謀求榨取和韓美同盟分裂，希望繼續維持核武器，對此應該保持開放。朝鮮壹直希望共產主義體制下的赤化統壹。為此，其第壹個階段的目標就是韓美同盟的分裂。” 麥克馬斯特指出：“特朗普總統和金正恩委員長之間的首腦會談可能會成為無核化談判的突破口，但不能因為空洞的無核化承諾而草率地放寬制裁。”他還表示：“重要的是不要重蹈過去放松制裁的覆轍。如果我們再次這樣做，那簡直就是瘋了。”他認為無核化方案應包括制裁第三方（二級制裁）、軍事威脅等。他指出，尤其是當中國的銀行向朝鮮提供非法資金時，制裁第三方有可能成為解決對策。 麥克馬斯特擔心地表示：“雖然壹些人認為朝鮮為確保遏制力而推進了核開發，但朝鮮在包括把首爾置於射程之內的炮擊能力在內的常規武器領域，也擁有巨大的遏制力。”當天，國際戰略研究所首席研究員邁克爾·埃爾曼也在專門報道朝鮮消息的“北緯38度”上刊登文章說，“朝鮮為了提高5月以來三次發射的新型短程彈道導彈的正確性，有可能繼續進行發射”。文章還指出，朝鮮新型導彈的精確度比過去的導彈更高，不能排除立即進行實戰部署的可能性。壹天前，美國議會調查局也把朝鮮、中國、伊朗列為最威脅美國的彈道導彈擁有國。

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