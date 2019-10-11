“王牌投手”克肖發揮失常，LA道奇隊負於華盛頓國民四年來首度無緣國聯冠軍賽. October. 11, 2019 07:34. by 金培中 wanted@donga.com. “王牌投手”克萊頓•克肖(Clayton Kershaw)把洛杉磯道奇隊的“秋季農活”搞砸了。 10日，在美國洛杉磯道奇體育場舉行了美國職業棒球大聯盟(MLB)國家聯盟分區賽(NLDS)第5場比賽。 到第7局2人出局為止，道奇隊以3比1領先，因此道奇隊主教練大衛•羅伯茨將克肖作為救援投手派上了投手踏板。因為必須取勝，羅伯茨在賽前就宣布，將把球隊的象征克肖安排在替補席上。克肖以3個球抓住對方擊球員的三振出局，不負眾望。 但是在第8局上半局的3個球卻讓球隊的好形勢急轉直下。在第2球時被先發擊球手安東尼•倫登擊出本壘打的克肖，被緊接著登場的胡安•索托擊出了背靠背本壘打，瞬間被對方扳平比分。似乎感覺到了索托的擊球會出現本壘打，克肖彎下腰顯得很沮喪，因王牌投手的救援登場一度氣氛十分高漲的道奇隊球迷瞬間陷入了冰河。克肖保局失敗。結果在第10局上半局，在無人出局滿壘的情況下站在擊球位上的克肖，被過去效力於道奇隊的霍威爾•肯德裏克擊出了越過中間墻外的本壘打，失望的球迷開始離開球場。道奇隊以3比7遭遇對手逆轉。因克肖的“不肖”，國家聯盟排名第一的道奇隊4年以來首度無緣冠軍系列賽(CS)舞臺。 比賽初期的氛圍對道奇隊有利。在第2場比賽取得勝利後，休息4天後踏上投手踏板的華盛頓首發史蒂芬•斯特拉斯伯格的球的力量和動作不如第2場比賽。在第1局下半局，通過視頻錄像回放，斯特勞斯伯格被道奇隊首發擊球手喬克•彼得森擊中的球被判為2壘打(本壘打)後，被下一個擊球手馬克斯•蒙西擊出了終局本壘打(2分)。在第2局下半局，他再次被基克•埃爾南德斯擊出本壘打(1分)，狀態非常不穩定。相反，在第1場比賽取得勝利後休息5天後登場的道奇隊先發投手沃克•比勒則表現出了男子漢的風範。直到第7局2人出局為止，比勒抓住7個三振，以1分封鎖了華盛頓隊的擊球線。 但是，繼比勒之後登場的克肖繼NLDS第2場比賽失利後，在最後的決戰第5場比賽上再次保局失敗，成為了搞砸世界大賽奪冠大熱門道奇隊季後賽征程的投手。 持外卡參加分區賽(DS)的華盛頓隊將與以13比1擊敗亞特蘭大勇士隊的聖路易斯紅雀隊從12日開始進行關系到能否進軍世界大賽的7戰4勝制冠軍系列賽比賽。華盛頓隊的前身蒙特利爾在1981年進入NLCS後，時隔38年再次登上了NLCS舞臺。 聖路易斯隊在第1局上半局就取得了10分，球棒熱得發燙。賽前有評價稱，第五場比賽在亞特蘭大主場進行，亞特蘭大隊多少有些優勢，但反倒是留下了“季後賽歷史上第一次第一局失10分”(1局內失10分則是歷史第四大失分)的尷尬記錄。 因在秋季舞臺上展現超越過去戰鬥力的堅韌形象而獲得“秋日僵屍”昵稱的聖路易斯隊，自2014年以後時隔5年再次進軍NLCS，挑戰球隊歷史上的第20個聯賽冠軍。另外，美國職業棒球大聯盟總勝率排名第一的休斯頓太空人隊將於11日與崔誌萬效力的坦帕灣光芒隊進行美國聯盟DS第5場比賽。

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