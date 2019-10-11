優兔（youtube），閉上眼睛堵上耳朵是行不通的. October. 11, 2019 07:35. by 郭道英 now@donga.com. 本報2日曾以“兒童優兔是搖錢樹，現在已成老話？……”為題進行報道，國會教育委員會所屬的A議員室次日打來了電話。教育委員會也在對存在有害可能性的兒童優兔頻道進行考察，為了國政監察，向優兔總部和韓國支社索要相關數據，但杳無音信。議員室負責人說：“優兔完全不搭理國內索要資料的請求。聯系起來都很難。” 據有關信息技術業界10日透露，如此繁忙的優兔總部高管們上個月底訪問韓國，曾巡訪兒童文化產業企業。當時，正是優兔向全世界兒童優兔頻道中斷廣告服務的消息傳出後，國內粉絲數達到數十萬的兒童優兔開始出現動搖。優兔高管與核心兒童優兔方面壹壹見面，安慰他們“優質的文化企業沒有必要動搖。相反，如玩具廣告等將更加集中於正經的兒童頻道上。” 優兔對政府部門和國會的索要資料的要求進行消極應對，而在其“收入來源”優兔方面出現動搖和偏離的跡象時，卻匆匆予以回應。他們曾經有過從早期進軍韓國時曾是競爭對手的“非洲電視”挖走BJ（節目主持人）來壯大自己的經驗，深刻了解管理內容提供者的重要性。迪斯尼（迪斯尼+）、蘋果（蘋果電視+）等響當當的競爭對手們幾乎每天都有出場的情況下，更是如此。 事實上，此次限制兒童優兔節目，與其說是反映了“寶藍兔”虐待兒童問題爭議等國內情況，只是徹底地把方針適用於總部而已。對在美國受歡迎的兒童動畫片《冰雪奇緣》的“艾爾莎”進行煽情表現而開始的“艾爾莎門”爭議，從2016年起壹直持續至今。 在韓國，針對今年的國政監查中指出的非法武器類等明顯的非法內容等，如何采取措施，仍然處於保持沈默的情況。也有分析認為，每個國家都有不同的算法。嶺南大學媒體信息學樸漢宇教授說：“雖然根據各國的政治、社會環境，有些地方把個人優兔產品靠前部署，但也有地方主要推出的是更安全、已得到驗證的現有媒體內容。” 成長必然會帶來陣痛。以開放平臺自居、壹口吞下全球社交媒體市場的“臉書”，在各國也因有害內容而遭撤退。壹名企業代表表示：“兒童優兔主要分兩種。壹種是躲開媽媽看的視頻，壹種媽媽給播放的視頻”，“以此次為契機，希望優兔也能在市場上開始凈化。”哪怕事業的出發點是為了抓住內容提供者和廣告商，優兔如果再對各地的問題意識充耳不聞、視而不見，這是行不通的。

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