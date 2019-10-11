對著嬰兒耶穌的形象不由自主地微笑，人骨裝飾上帶有救援的渴求. October. 11, 2019 07:38. by 丁陽煥 ray@donga.com. 說實話，在捷克和奧地利朝聖者很容易受累。可見，天命是很重要的。只要遊覽主要景點，恩寵就會紛至沓來。但是就像自助餐一樣，不知道吃了什麽。今天面對面的教堂不是昨天見到的教堂，連自保都很困難。 即便如此，只要認真觀察，就會發現到處都是適合自己的寶石。 回顧生與死的界限，還可以預測21世紀修道院的流向。但請記住一點。時間緊的話可以跳過去，請仔細走。千萬不要錯過草的味道、石墻的氣味。○ 孩子依舊，人骨也在 那就是解除武裝。在嚴肅的教堂裏嘴角上揚。沒想到只有45厘米的小雕像竟如此溫馨。 “布拉格嬰兒耶穌”其實位置很模糊。在旅遊核心區老城區乘坐有軌電車行駛四五個區域。如果不是天主教徒，很難將其視為必經之路。但是，如果遇到的話，你一定會覺得來對了。在2樓展示的韓服也很可愛。嬰兒耶穌像芭比娃娃一樣適時換衣服。 為什麽那麽忐忑不安呢？教皇本篤十六世(2009年)說：“上帝用嬰兒的樣子來展現你的親密。”保拉神父也點頭表示同意。“雖然審判和犧牲都很崇高，但耶穌的愛並不僅僅是這些。是不是被嬰兒的純真、人性化的形象吸引住了呢？” 還有一點。掌管教堂的加爾默羅會從1971年開始幫助中非共和國的兒童。他們還運營著幼兒園和學校。如此踐行深意，光環猶在。據說，嬰兒耶穌是17世紀在西班牙創造的。但是嬰兒耶穌更適合照亮未來。 而位於庫特納霍拉的“塞德萊茨骷髏教堂”則完全處於極端。一進門就讓人皺眉頭。沒完沒了的人骨。像金字塔一樣堆積的骨頭墳墓就是這樣。用頭蓋骨裝飾圖案到底是怎樣一種低級趣味？ 但是，讓我們展開一段空想的翅膀吧。據介紹，這些骷髏主要是從14世紀死於黑死病的3萬多具屍體身上收拾整理的。在痛苦中渴望求援到最後。聖堂是“上帝之家”。也沒有為人類準備衛生間。如果在那裏無論貧富貴賤都可以得到依托，還有什麽比這更值得祝福的呢？教堂上刻的“請記住死亡(Memento mori)”已不再有效。他們超越生死，用生命換來了永遠的安身之所。○ 威士忌和葡萄酒，還有…… 在奧地利看到的兩個修道院則多少有些生硬。王室建築風格宏偉華麗。原本期待默想和樸素，結果令人失望。 距維也納約79公裏的“聖本篤梅爾克修道院”尤其熱鬧。該建築作為翁貝托•艾科(1932~2016年)小說《玫瑰的名字》的靈感來源之一而聞名。修道院甚至運營著900多人修習的著名私立學校。在學生和遊客的浪潮中，修道者寥寥無幾。 這片土地的守護星利奧波德三世建造的“奧斯定會克洛斯特新堡修道院”也差不多。像王宮或大型博物館。當然有很多東西可以看，很好…說實話，讓我印象最深的是在修道院釀的威士忌和紅酒。 但這種“開放性”絕對是不可忽視的美德。把門關上，只要自己明白有什麽用？克洛斯特新堡10%以上的葡萄酒收入用於社會事業。支持年輕美術家的“聖利奧波德和平獎”也由修道院主持。開放的宗教越來越強大。 梅爾克也與時俱進。負責文化旅遊的馬丁•洛特內德神父說：“無論是非天主教徒，還是伊斯蘭教徒，都可以參加修道院體驗項目。學校在錄取新生時也不講宗教。”威士忌像蜂蜜一樣變得甜甜的。

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