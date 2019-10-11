朝鮮對足球比賽和共同防疫壹概拒絕，韓朝關系難道僅僅是“宣傳用”嗎？. October. 11, 2019 07:35. . 15日在平壤舉行的世界杯預選賽——韓朝足球賽，實際上是不可能直播的。朝鮮不但沒有進行有關現場直播的磋商，還在經由日本中間人進行的討論中提出毫無根據的轉播費，根本沒有意誌可言。針對韓國政府為防止非洲豬瘟傳播而從5月起提議進行共同防疫，朝鮮也壹直未予回復。 到去年為止，借助各種南北交流，韓朝間曾壹度出現和解氣氛的高潮，但在“2·28”河內朝美首腦會談破裂之後，朝韓關系處於“全面停頓”狀態。朝鮮在全面中斷南北交流後，以韓美聯合軍演和韓國進口武器為借口，提高對韓抨擊的調門。甚至對韓國通過世界糧食計劃署對朝鮮提供糧食援助也置之不理。韓國政府今年初試圖援助流感治療劑達菲，但也因朝鮮默不作答，最終沒有傳遞。 開城的韓朝共同聯絡事務所，門可羅雀的狀態已然很久。韓國政府在5月確認朝鮮發生豬瘟後，曾提議共同調查和共同防疫，但朝鮮說在向上級報告後給予答復後，壹直保持著沈默。專家們甚至提出了在南北邊境的朝鮮軍隊把受非洲豬瘟感染的豬扔到河裏、把汙染傳播到韓國的可能性，但仍然因朝鮮默不作答而束手無策。如果是正常國家，為了防止本國爆發的病毒傳染到接境國家，首先應該積極進行防疫。但對朝鮮來說，這樣最起碼的常識和道義也難以期待。在平壤舉行足球比賽，也是時隔29年以來“平壤-首爾足球賽”再次復活，人們期待很高，但如果在最後階段朝鮮的態度仍然沒有變化，那麼最後只能看錄播比賽。 朝鮮在對美關系不順暢時，會對韓國進行阻撓，把南北關系當作替罪羊，這也不是最近壹兩天的事情。但是，從最近的狀態來看，朝鮮雖然壹直強調南北關系的改善，但事實已經確認，它只是對美談判的杠桿，甚至金正恩有言必稱的“解決人民的吃飯問題”，也只不過是壹種宣傳。朝鮮必須知道，這樣圍堵南北關系、叫喊自給自足，只會加重內傷，加快內爆危機的到來。

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