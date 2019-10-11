土耳其地面部隊進入敘利亞，國際社會要求“不能打死打傷庫爾德人”. October. 11, 2019 07:34. by 李世亨, 朴湧 turtle@donga.com,parky@donga.com. 9日，土耳其在庫爾德族據點所在的敘利亞北部開始了地面戰爭。僅當天就至少有包括8名平民在內的15人死亡，數十人受傷。從2011年起持續8年的敘利亞內戰，迎來了土耳其和庫爾德人爆發全面戰爭的新局面。 ○從四個方向進入敘利亞北部 土耳其國防部當天通過推特表示：“土耳其軍隊和具有親土耳其傾向的敘利亞反對派武裝‘敘利亞國民軍’（SNA）在幼發拉底河東岸展開了地面戰爭。通過空襲和炮擊，打擊了181個攻擊目標。”路透社等媒體報道說，土耳其軍隊分四路進入敘利亞。報道還稱，土耳其在投入地面部隊之前，土空軍對邊境要塞塔爾阿布亞德、拉斯亞因、卡米什利、艾因伊薩、科瓦尼等地進行了集中炮擊。投入此次作戰的準確的軍隊規模目前尚不清楚。 土耳其方面稱打擊庫爾德族是為了地區穩定及和平，甚至給軍事行動冠以並不相稱的“和平之泉”之名。土耳其國防部表示：“此次行動是在《聯合國憲章》第51條規定的自衛權，聯合國安理會關於與恐怖主義作戰的相關決議的框架內進行的。”土國防部還聲稱：“攻擊目標是恐怖分子和他們的武器、車輛、裝備等，並註意不讓平民、歷史建築和社會基礎設施受到損害。” 與土耳其的主張相反，人權組織“敘利亞人權觀察站”擔心地表示：“攻擊造成的死傷者與日俱增。”土敘邊界地帶居住著大約50萬平民。據悉，因當天的攻擊，以庫爾德族為主的“敘利亞民主軍”（SDF）管理的極端組織“伊斯蘭國”參與者收容設施也遭受了巨大損失。由於“伊斯蘭國”成員有可能大舉逃離，人們擔心本來就不穩定的治安狀況會進壹步惡化。 ○盡管國際社會憂慮，攻勢仍在持續 10日，聯合國安理會決定就這壹事態召開緊急會議。聯合國秘書長古特雷斯也擔心，“所有軍事行動都必須尊重聯合國憲章和國際人道主義法律”。北約秘書長斯托爾滕貝格也表示：“我相信土耳其會保持克制。避免采取可能造成更多人員傷亡的行動”，“11日將與土耳其總統埃爾多安進行討論。”英國、德國、法國、埃及等也壹致要求土耳其停止攻擊。荷蘭政府召見土耳其駐本國大使。俄羅斯、伊朗等國也擔心土耳其在中東的影響力擴大。 土耳其不顧國際社會的反對，明確表示有意加強軍事行動。土耳其極度警惕，如果敘利亞庫爾德人推進獨立，占8200萬人口約20%的本國庫爾德人也會推進獨立。庫爾德工人黨在40多年前就主張分離獨立，壹直受到土耳其政府的強力鎮壓。土耳其政府聲稱：“敘利亞北部庫爾德民兵隊的主要軸心‘人民軍’是庫爾德工人黨的下屬組織。” 也有分析稱，由於長期執政疲勞感和經濟困難，支持率不如以前的土耳其總統埃爾多安即使為了支持率的上升，也不會輕易放棄強硬態度。壹些人還提出陰謀論稱，土耳其為收容本國境內360萬名敘利亞難民而發動了戰爭。這意味著，在驅逐庫爾德人後，在他們的居住地建立壹種難民營，以收容敘利亞難民。 美國總統特朗普當天和3天前壹樣主張說：“如果庫爾德人受到損失，將消滅土耳其經濟。”但是，美國沒有采取諸如停止從敘利亞撤出美軍等實質性措施，因此被外界強烈批評稱這是在“裝模做樣”。

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