韓日WTO雙邊協議，升級為局長級官員會面備受關註. October. 11, 2019 07:34. by 崔惠? herstory@donga.com. 這是日本開始對半導體•顯示器等3種核心材料采取出口限制措施後，兩國間的首次正式協商將於11日在瑞士日內瓦舉行。雖然這是根據世界貿易組織(WTO)起訴的通常程序，但罕見地決定兩國高層官員會面，因此期待值很高。 產業通商資源部10日表示，產業部新通商秩序合作官鄭海寬(音)為參加11日在瑞士日內瓦舉行的韓日兩國雙邊協議而出國。此次雙邊協議是韓國9月11日向WTO起訴日本出口限制措施違反了自由貿易原則後，作為第一階段向日本提出請求的。《WTO爭端解決諒解規定》(DSU)規定，在接到雙方協商要求的30天內或兩國協商的期間內開始雙邊協商。 雙邊磋商大約進行一次。此後60天內，如果兩國不能達成協議，將轉入一審機構小組程序。 完成小組程序通常需要兩年左右的時間。如果兩國不接受小組報告，上訴機構將做出最終決定。美國不答應擔任上訴機構委員，因此如果移交上訴機構，將面臨難關。 一般而言，WTO爭端程序的雙邊協議是在實務者科長級之間進行的，但此次會晤升級為局長級，政府也在密切關註事態的發展。據產業部透露，韓國政府為了得出撤銷限制等實質性結果，向日本提出了局長級會面的要求，日方接受了這一要求。鄭新通商秩序合作官在出國前表示：“將尋求協商的解決方案。”但《共同社》報道稱，“能否通過協商解決還是未知數。”

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