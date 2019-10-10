日本天皇即位儀式期間安倍和李洛淵的會面，將邁出恢復關系的第壹步. October. 10, 2019 08:06. . 據悉，國務總理李洛淵將參加22日在日本東京舉行的德仁天皇登基儀式的方案正在協調之中。日本媒體報道說，日本首相安倍晉三和李洛淵總理的短時間會談也在討論之中。登基儀式是近30年來日本首次舉行的國家喜事，時任韓國國務總理姜英勛出席了1990年明仁天皇的登基儀式。 不斷有指責稱，目前的韓日關系是自1965年恢復外交關系後最差的，在這種情況下，李洛淵總理出席登基儀式具有多方面意義。這是壹個很好的機會，讓日本人民看到祝賀鄰裏喜慶的美德，也收獲日本人民對新天皇誕生的喜悅。 身為“日本通”的李洛淵總理與日本天皇德仁和安倍晉三是舊相識。去年3月，李洛淵在出席巴西水論壇時會見了時任太子的德仁，雙方進行了親切友好的交談。德仁太子說：“作為學習歷史的人，我反省過去，希望今後能建立良好的關系。”2005年，他與時任日本國會議員和政府官房副長官的安倍首相會面，並壹起在首爾喝酒。2017年9月，李洛淵在接受《朝日新聞》采訪時，曾提議德仁天皇的父親、時任日本天皇明仁訪問韓國。邀請結束此次生前禪讓的明仁的方案也值得探討。 韓日之間還有雷區在等待。7月份因日本強化出口限制而引發的經濟糾紛到前天已經超過了100天。雖然韓國正朝著強化原材料、零部件、裝備產業競爭力的大方向進行應對，但如果長期持續下去，將會對國際分工關系和零部件供應網造成負面影響，韓日經濟也將遭受巨大損失。照此下去，下個月22日《韓日軍事情報保護協定》即將到期，如果不久的將來發生有關日帝征用賠償的日本企業資產變現措施，兩國關系將陷入難以挽回的泥潭。 最近，兩國領導人之間不斷出現試圖尋求解決方案的動作，這可能也是為了防止出現這種最壞的情況。李洛淵總理最近表示：“如果日本撤回經濟報復措施，我們願意重新考慮結束《韓日軍事情報保護協定》的決定。”日本的代表性知韓派自民黨幹事長二階俊博為了圓滿的外交，也表達了“日本應該首先伸出手去”的立場。安倍繼4日在國會發表表明信念演說後，8日在國會答辯中也提及韓國是“最重要的鄰國”。該表述在去年5月的外交藍皮書中因反映韓日關系惡化而被刪除，而安倍本人在國會上公開發言提及。 外交最終也是通過人與人的會面、溝通和理解壹步步向前發展。兩國政府應該把日本天皇即位儀式和李洛淵總理訪日作為恢復兩國關系的突破口。

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