禿頂男人的悲傷微笑. October. 10, 2019 08:05. . 光頭男子正笑得很開心。超現實的粉色身軀赤裸著，頭上戴著壹頂紙質的生日派對帽子。大得誇張的口腔完全發黑，白色的牙齒顯得格外突出。他們到底是誰，為什麽笑得這麽大聲呢？ 中國作家嶽敏君的畫中出現了這樣露出白色牙齒、誇張地笑著的男人。像雙胞胎壹樣長得壹模壹樣的他們都很像光頭作家自己。小學時期經歷文化大革命的他，高中畢業後被分配到石油工廠，過著艱苦的勞動生活，後來才進入美術大學，大學畢業的那壹年發生了天安門事件。他親身經歷了政治、經濟上的混沌和劇變，他想用畫來表達自己感受到的絕望情緒和社會批判性想法。經過深思熟慮後選擇的主題是嘲笑自己的自畫像。 人人都希望有壹個常識相通、正義得到體現、言論自由和個人幸福得到保障的社會。但是，他當時目睹的中國社會，是壹個完全無法動彈的世界。在完全絕望的狀態下，當個人什麽都做不了的時候，出來就是胡說八道和自嘲。他決定不嘲笑社會或別人，而是嘲笑像傻瓜壹樣無力的自己。另外，自畫像也是避免審查和壓迫的聰明戰略。 畫中畫家的復制自我們對世事視而不見，傻傻地笑。笑而不語，卻顯得悲傷。“沒有任何想法，表現了被某人操縱而感到幸福的人們。他們就是我的肖像，也是朋友的形象，更是這個時代的悲傷自畫像。”畫家就是這樣通過自畫像來扭曲中國的現實，發出冷笑。但在背景中刻畫了象征愛情和自由的鵝。翺翔藍天的鵝們，或許代表著盡管如此卻無法放棄的希望和對更美好未來的期盼。

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