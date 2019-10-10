“韓國產品的優點是質量-名聲，海外消費者最想買K-Beauty”. October. 10, 2019 08:03. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 海外消費者認為韓國產品的優點是“品質”和“名聲”，對化妝品和K-POP產品的喜好度很高。 據韓國貿易協會在今年上半年(1~6月)對460名利用海外直銷平臺kmall24的海外消費者進行問卷調查的結果顯示，應答者認為韓國產品的優點是品質(32%)和名聲及形象(23%)。認為價格競爭力是優勢的應答者只有8%。 在對韓國產品的項目評價(滿分為5分)中，設計和質量分別為4.41分和4.35分，是最高的。事後管理和配送得分分別為3.9分和3.83分，在評價項目中最低。 海外消費者最想在韓國購買的商品依次是化妝品、香水等美妝產品(26%)和專輯DVD等K-POP相關產品(24%)、食品飲料(16%)。62%的受訪者表示，他們主要通過韓劇或MV首次接觸到韓國產品。在搜索產品信息時，他們回答說會利用社交網絡服務(SNS)留言(56%)和YouTube等影像(21%)、網上購物中心的評分及後記(9%)等。 貿易協會網絡營銷室課長柳承鎮(音)表示：“利用韓國的品牌形象進行市場營銷的同時，通過後期制作和共享活動等誘導參與的戰略非常有效。”

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