國際貨幣基金組織總裁：“全球90%地區經濟增長同步放緩”. October. 10, 2019 08:02. by 朴湧 parky@donga.com. 國際貨幣基金組織和世界銀行的新領導人壹致擔心美中貿易戰等導致世界經濟同時衰退，敦促共同應對。國際貨幣基金組織新任總裁克裏斯塔利娜·格奧爾基耶娃當地時間8日在就任後首次發表演講時表示：“世界經濟目前正處於‘同步（synchronized）經濟放緩’時期。可能需要同時進行政策應對。” 據《華爾街日報》等外媒報道，她表示：“今年世界經濟的增長率可能會跌至10年來的最低點。”國際貨幣基金組織預計，今年全球90%的地區經濟增速將放緩。據推算，到明年為止，因貿易戰造成的累計損失額占世界總生產值的0.8%，與瑞士經濟規模相近，約為7000億美元（約合837.55萬億韓元）。 4月份就任的世界銀行行長大衛·馬爾帕斯在加拿大麥克吉爾大學發表演講時表示，“由於英國退出歐盟、歐洲經濟蕭條、貿易不確定性，預計今年世界經濟增長率將進壹步惡化。”世界銀行6月份預測，今年的經濟增長率將僅為2.6%，為近3年來的最低值。 上述診斷是在全球財長和央行行長參加的國際貨幣基金組織和世界銀行年會舉行前壹周作出的。格奧爾基耶娃指出，在許多發達國家，基準利率很低甚至為負數，現在是為那些有財政動員余力的國家準備的時間。她指的是韓國、德國、荷蘭。她認為，應以基礎設施和研發為中心，擴大財政支出，以支持需求和增長。馬爾帕斯在接受《華爾街日報》采訪時強調：“發達國家政府的支出和稅收增長如果朝著更加有助於經濟增長的方向改變，經濟將不會進壹步惡化。”

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