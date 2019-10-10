李洛淵總理可能在出席日本天皇即位儀式時與安倍舉行會談. October. 10, 2019 08:04. by 黃炯?, 韓相準 constant25@donga.com,alwaysj@donga.com. 據悉，國務總理李洛淵很有可能為出席22日舉行的德仁天皇登基儀式而訪問日本，與日本首相安倍晉三舉行會談。安倍首相與韓國政府人士舉行會談，是自去年9月韓日首腦會談後時隔1年零1個月的事情，因此，能否通過外交手段解決韓日矛盾備受關註。 外交消息人士9日表示：“正在協調參加天皇登基儀式的李洛淵總理與安倍首相的會談日程”，“李總理很有可能傳達文在寅總統為化解韓日矛盾的口信。”日本廣播協會（NHK）電視臺當天也援引外務省相關人士的話報道說：“李總理將作為韓國代表出席22日在日本東京舉行的德仁天皇登基儀式，目前正在考慮與安倍首相進行短時間會談。”安倍將於21日至25日與出席日本天皇登基儀式的各國代表團舉行個別會談。 現任政府代表性的知日派人士李洛淵如果會見安倍，將會交換解決日帝強制征用受害者賠償問題的意誌，並討論為解決韓日矛盾建立對話渠道等。壹些人認為，將就11月22日結束的《韓日軍事情報保護協定》恢復問題和日本取消對韓出口限制問題正式展開討論。 但是，以李洛淵訪日為契機壹次性解決韓日矛盾的可能性仍不明朗。據悉，當初以日本天皇即位儀式為契機，韓方也提出了文在寅總統訪日和舉行韓日首腦會談的可能性，但日本方面表現出了消極的反應。青瓦臺相關人士表示：“對於韓國提出的對話提議，日本仍然沒有做出反應。”

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