“融入韓國情緒的寶物般的作品”. October. 10, 2019 08:05. by 金起允記者 pep@donga.com. “家裏的頂棚很低，不太敢做提拉練習。” 因為職場同事是配偶，所以好處是可以24小時呆在一起，展現最佳的默契度。當然，這也不是沒有壞處。往返於家、練習室、舞臺之間，12年來一直作為芭蕾舞夥伴合作的環球芭蕾舞團著名舞蹈演員姜美善(36歲，音譯)和康斯坦丁•諾沃塞洛夫(34歲)夫婦時隔3年通過創作芭蕾《沈清》回歸舞臺。 最近，記者在首爾廣津區環球芭蕾舞團采訪了夫婦兩人，他們笑著表示：“只有到芭蕾舞團才能做提拉動作。能夠與配偶進行編舞練習是最大的優點和缺點。” 《沈清》通過將韓國芭蕾的美麗推向世界，躋身經典行列。沈清優雅的編舞和基於《沈清傳》的紮實故事，是作品的優勢所在。今年姜美善將飾演沈清，諾沃塞洛夫將根據選角日程擔任船長和龍王。 兩位舞蹈演員一起登臺時，觀眾們的關註自然會帶來負擔。但即便如此，“沈清給人的沈重感與眾不同，讓我們下定決心。”姜美善表示：“這是從學生時代開始就夢想一生的作品。要說一定要選自己喜歡的作品，沈青是絕對的。”諾沃塞洛夫說：“融入韓國文化的靈魂、悲傷和幸福的《沈清》猶如寶物。” 第一次以“沈清”身份站在舞臺上時，姜美善還有另外一個課題。她必須把《沈清傳》每個場景的詳細含義，好好向出生在俄羅斯的丈夫解釋，讓丈夫理解。 “沈清當作祭品被賣掉時，有為了‘純潔’保護沈清的部分。包括科斯察(諾沃塞洛夫的昵稱)在內的外國團員們錯誤地認為‘船員喜歡沈清’。”(姜美善) 諾沃塞洛夫說：“盡管我還沒有完全明白這些意思，但我充分感受到了這段感人至深的敘事。芭蕾一般講的是男女的愛情，但《沈清》卻很特別。” 在演出前夕，兩人心理、體力上的負擔都比較大，此時最需要的莫過於彼此的存在。姜美善說：“即使很累，只要依靠丈夫，就會重新產生能量。”但是有沒有遺憾呢？姜美善說：“在練習時提出意見，丈夫似乎會把那些話當作是我的‘嘮叨’。希望他變得更紳士。”而諾沃塞洛夫則妙笑著給出了完美的範例答案。“絕對沒有遺憾。我妻子說一切都很完美。” 演出將於11~13日在首爾藝術殿堂歌劇院舉行，票價為3萬~12萬韓元。8歲以下禁止觀看。

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